MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Dune Parte 2 llegará a los cines el próximo 1 de marzo. Y uno de los pocos afortunados que ya ha visto la cinta es Christopher Nolan que no ha dudado en deshacerse en elogios ante el filme de Denis Villeneuve. Así, el director de Oppenheimer, Origen o Momento asegura que está al nivel de otras históricas secuelas de la historia del cine comparándola con Episodio V de Star Wars, El Imperio contraataca.

Nolan es un fan confeso de la galaxia creada por George Lucas. Y la cinta dirigida por Irving Keshner en la que Luke Skywalker descubre que su padre, Anakin, era el mismísimo Darth Vader, su filme favorito de Star Wars.

De hecho, considera que, si hay una película que esté a la misma altura del Episodio V, tanto por la profundidad como complejidad de su trama y personajes, esa es Dune Parte 2. Y así se lo ha hecho saber al propio Villeneuve tras ver un potente adelanto del filme en el coloquio posterior a una proyección especial de Tenet.

"Sí, para mí, Dune fue como La guerra de las galaxias, entonces Dune 2 es como El imperio contraataca, que es mi película favorita de Star Wars. Me parece que es una gran expansión de todo lo que se introdujo en la primera...", aseguraba Nolan, impresionado por la dimensión con la que Villeneuve ha dotado a la segunda entrega de su descomunal franquicia.

Es más, al margen del aclamado cineasta británico, algunos de los afortunados asistentes que pudieron disfrutar en exclusiva de este espectacular avance comparten su misma opinión. Tanto es así, que no han tardado en calificar la película, de "obra maestra".

I have now seen @dunemovie PART TWO. I can say without reservation that it is INCREDIBLE, a true modern sci-fi masterpiece by Denis Villeneuve.