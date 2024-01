Brutal duelo a muerte entre Timothée Chalamet y Austin Butler en el nuevo tráiler de Dune 2

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Dune: Parte 2, una de las películas más esperadas de todo 2024, llegará a los cines el próximo 1 de marzo. A poco más de un mes para que la cinta se estrene en las salas de todo el planeta, Warner Bros. ha lanzado un nuevo tráiler con el que preparar a la audiencia para lo que está por venir.

A través de los perfiles oficiales de la película en redes sociales, la compañía ha mostrado un breve adelanto centrado en Paul Atreides, el protagonista de la saga. El héroe interpretado por Timothée Chalamet compartirá muchos momentos y conversaciones con Chani, una joven de la tribu de los Fremen en el planeta Arrakis a la que da vida Zendaya.

Embrace your calling. #DuneMovie only in theaters March 1. pic.twitter.com/Wmwb35tkKH