MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Marty Supreme (Sin límites), la película en la que Timothée Chalamet encarnará a la leyenda del ping pong de los años 50, Marty Mauser, ha adelantado su fecha de estreno al 30 de enero. Dirigida por Joshua Safdie, el filme sigue el ascenso a la cima de un ambicioso jugador de tenis de mesa en un momento donde era un deporte casi desconocido.

La cinta, cuyo estreno estaba fijado para el 27 de febrero, fue presentada en el pasado Festival de Cine de Nueva York, recibiendo buenas críticas. Tras el cambio de fecha, Marty Supreme competirá en cartelera con otros títulos que se estrenan ese mismo día incluyendo El agente secreto, la película brasileña que triunfó en el pasado Festival de Cannes, Send Help, lo nuevo Sam Raimi, o Aída y vuelta, el regreso de la mítica serie en forma de película dirigida por Paco León.

Con 70 millones de dólares (60 millones de euros) de presupuesto, Marty Supreme es la producción más cara de la historia de A24. Esto marca todo un cambio de rumbo para la productora y distribuidora, que hasta ahora se encargaba de pequeñas películas, algunas incluso con un coste inferior a 10 millones. Todo parece indicar que esta es una de las grandes apuestas de la productora de cara a la temporada de premios, junto a The Smashing Machine, con un Dwayne Johnson que apunta a los Oscar.

"Josh Safdie firma su primer trabajo en solitario como director de este apasionante filme sobre Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven con una ambición desmesurada, que está dispuesto a todo para cumplir su sueño. Con ayuda, entre otros, de la estrella de cine Carol Dunne (Gwyneth Paltrow), demostrará al mundo entero su grandeza", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Chalamet (A Complete Unknown) completan el reparto de Marty Supreme la oscarizada Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Fran Drescher, el rapero Tyler the Creator, Penn Jillette, Kevin O'Leary y Abel Ferrara, entre otros. Safdie, que se estrena como director en solitario vuelve a las salas de cine seis años después del estreno de Diamantes en bruto, su última película dirigida con su hermano Ben Safdie, firma el guion junto a Ronald Bronstein.