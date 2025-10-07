Dwayne Johnson asume el fiasco de The Smashing Machine: "No puedes controlar la taquilla, pero sí tu interpretación"

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

A pesar de la ovación de 15 minutos tras su proyección en el Festival de Venecia y de alzarse con el León de Plata a mejor dirección en el certamen, The Smashing Machine, el largometraje de Benny Safdie protagonizado por Dwayne Johnson, se ha pegado un auténtico batacazo en taquilla. La película ha recaudado 6 millones de dólares en Estados Unidos en su primer fin de semana, convirtiéndose en el estreno con menos recaudación en la carrera de La Roca.

Tras conocer los duros datos de taquilla, Johnson ha publicado un mensaje en Instagram en el que ha subrayado que el mal inicio comercial del biopic del luchador de la UFC Mark Kerr no evitará que tome más riesgos interpretativos en un futuro.

"Desde lo más profundo de mis agradecidos huesos, gracias a todos los que habéis visto The Smashing Machine. En nuestro mundo de contar historias, no puedes controlar los resultados de taquilla, pero lo que he comprendido es que sí puedes controlar tu interpretación y tu compromiso de desaparecer por completo e ir a otro lugar. Y siempre correré hacia esa oportunidad", afirma.

"Fue un honor transformarme en este personaje para mi director, Benny Safdie. Gracias, hermano, por creer en mí. Esta película me ha cambiado la vida", añade Johnson sobre un trabajo que le exigió una entrega dramática inédita en su filmografía (habitualmente asociada al blockbuster de acción, al carisma físico y a la comedia) hasta el punto de especular con la que sería su primera nominación al Oscar.

La película, la primera que Safdie dirige en solitario tras haber estado al frente de títulos como Diamantes en bruto o Good Time junto a su hermano Joshua Safdie, es un biopic sobre el legendario luchador de la UFC Mark Kerr, donde se dramatiza una vida marcada tanto por la gloria deportiva como por problemas personales como la adicción a los opiáceos y su complicada relación sentimental con Dawn Staples, a quien en el filme interpreta Emily Blunt.

En su presentación en el Festival de Cine de Venecia, The Smashing Machine tuvo una gran acogida por parte del público y recibió una de las ovaciones más largas de la edición. Los aplausos se prolongaron durante un cuarto de hora y propiciando que el actor y ex luchador de la WWE rompiera a llorar.

Dwayne Johnson weeps during the 15-minute #Venezia2025 standing ovation for ‘The Smashing Machine.’ This was the most emotion we’ve since on the Lido since Brendan Fraser launched his Oscar campaign here four years ago for ‘The Whale.’ pic.twitter.com/BzAjB4v6uk — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 1, 2025

La emoción de Johnson, que llegó a secarse las lágrimas, se describió como "la mayor" en el festival desde la reacción de Brendan Fraser en 2022 durante los seis minutos de aplausos que siguieron a la proyección de La ballena (The Whale), filme que posteriormente le valdría el Oscar a mejor actor.