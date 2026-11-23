Chris Pratt protagoniza El camino del pequeño guerrero: "Es importante tener mentores en tu vida" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 23 noviembre (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Chris Pratt protagoniza El camino del pequeño guerrero, una historia de superación personal que se estrena globalmente este miércoles 25 de noviembre en Apple TV. Basada en la novela superventas del exmilitar estadounidense Jocko Willink, la película aborda el acoso escolar, la autoestima y la importancia de la disciplina, la empatía y el apoyo familiar a la hora de afrontar las adversidades. Los actores Jude Hill y Linda Cardellini completan el reparto principal de la cinta dirigida por McG.

"Durante toda mi vida he comprendido la importancia de tener mentores, de buscar personas a las que admiras y pedirles que formen parte de tu vida", afirmó Pratt durante el estreno mundial de la película en los cines AMC The Grove de Los Ángeles.

El protagonista de sagas como Guardianes de la Galaxia y Jurassic World confiesa que interpretar al tío Jake le ha permitido reflexionar sobre la responsabilidad de convertirse en un referente para los demás, también en su faceta como padre. "Lo que he aprendido al interpretar a este personaje es que ser mentor también te aporta un propósito. Es algo muy significativo y me gustaría aplicarlo a mi vida. De alguna manera, lo he hecho con Jude en esta película", señaló el actor a su paso por la alfombra roja.

En El camino del pequeño guerrero, Marc (Hill) es un adolescente que sufre acoso escolar y siente que va por detrás de sus compañeros tanto en los estudios como en el deporte y las relaciones sociales. Su vida da un giro cuando su tío Jake (Pratt), un condecorado miembro de los Navy SEAL que se encuentra de baja, llega para pasar el verano con él y su madre, Sarah (Cardellini).

Decidido a ayudar a su sobrino, Jake diseña un ambicioso programa al que bautiza como 'Operación Pequeño Guerrero'. Sin embargo, lejos de enseñarle a luchar, le ayudará a descubrir el verdadero significado del valor mientras se enfrenta a sus propios demonios. "Creo que un guerrero en la vida real es alguien valiente, que tiene fortaleza física y mental, que asume la responsabilidad que conlleva esa fortaleza, que sabe mostrarse vulnerable cuando es necesario y que está dispuesto a proteger a los demás y a mostrar empatía", explicó Pratt.

EL GUERRERO QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO

Jude Hill, que saltó a la fama con Belfast, de Kenneth Branagh, destacó lo mucho que ha aprendido trabajando junto a Pratt y Cardellini, así como de su propio personaje. "Creo que podemos aprender mucho de Marc. Es un personaje muy profundo y muy bien desarrollado. Pasa por muchas cosas a lo largo de la película, pero al final se convierte en ese joven guerrero. Creo que es muy importante saber que todos llevamos dentro a ese pequeño guerrero al que queremos parecernos", apuntó Hill.

Por su parte, Levi McConaughey, hijo del oscarizado actor Matthew McConaughey, considera que lo que define a un auténtico guerrero es "luchar por aquello que amas y que te importa". El joven actor también desveló el consejo que le dio su padre cuando decidió dedicarse a la interpretación: "Nada de gilipolleces y guíate por el corazón y el alma".

Linda Cardellini se refirió a la importancia de la comunicación entre padres e hijos, así como la necesidad de buscar distintas vías para ayudar a los menores a afrontar sus problemas. "Creo que una de las enseñanzas es que hay distintas formas de ayudar y de abordar ciertos temas. Cualquier apoyo que puedas conseguir es importante, así como procurar que los niños hablen de sus problemas para poder saber qué les está pasando", manifestó la actriz.

McG, responsable de títulos como Los ángeles de Charlie y Terminator Salvation, no escatimó en elogios hacia su protagonista, al que considera la elección perfecta para encarnar al tío Jake. "Chris es muy divertido, tiene muchísimo carisma y, cuando es necesario, puede interpretar escenas dramáticas. Tiene luz propia. Es, sin duda, la mejor persona del planeta para interpretar a este personaje. Es un actor absolutamente mágico", enfatizó el cineasta.

El realizador reivindicó asimismo la vigencia del mensaje de la película en la sociedad actual. "No se trata de luchar, sino de descubrir por qué merece la pena luchar. Y creo que eso es maravilloso. Es algo que al mundo le vendría muy bien ahora mismo. Vivimos en una roca que gira alrededor del Sol y ya va siendo hora de que nos unamos y velemos los unos por los otros", concluyó.

Con guion de Will Staples, El camino del pequeño guerrero cuenta también en su reparto con Ava Torres, Darien Sills-Evans, Carl McDowell y Parker Young.