Jason está de vuelta en el tráiler de Crystal Lake, serie precuela de Viernes 13 - UNIVERSAL +

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler oficial de Crystal Lake, precuela de la saga Viernes 13 en la que Linda Cardellini se pondrá en la piel de la sanguinaria madre de Jason Vorhees. La serie, producida por A24, aterrizará el 16 de octubre en Universal+ para el público de Latinoamérica, pero por el momento no cuenta con fecha de estreno en España donde se verá en HBO Max.

La ficción ambienta su trama en el verano de 1971, con Pamela Vorhees -a quien dio vida Betsy Palmer en la película original- trabajando en el comedor del campamento Crystal Lake, al que también acudía su hijo de Jason (Callum Vinson). El avance muestra a Pamela lanzándose al lago en un intento por salvar a su hijo, que muere ahogado después de que los monitores del campamento, por negligencia, le pierdan de vista.

La muerte de Jason empuja a Pamela por un precipicio de locura, al tiempo que comienzan a aparecer cadáveres en el pueblo que ponen a la protagonista en el punto de mira de la policía local. Además, el personaje de Cardellini está convencida de que su hijo está en alguna parte... y los fans de la saga saben que esta posibilidad no es tan inverosímil como podría parecer.

CRYSTAL LAKE MARCA EL REGRESO DE LA MÍTICA FRANQUICIA SLASHER

La franquicia de Viernes 13 llevaba tiempo envuelta en complicaciones legales que han mantenido al personaje de Jason Vorhees alejado de la pantalla durante 17 años. La saga original, conformada por 11 películas, concluyó en 2003 con el 'crossover' de dos de los asesinos más míticos del cine de terror slasher, Freddy contra Jason.

Seis años después, en 2009, hubo un intento de revitalizar la franquicia con un remake de Viernes 13. La película amasó más de 92 millones de dólares en taquilla, pero no lograron que marcará el comienzo de una nueva saga por problemas con los derechos de propiedad intelectual que, ahora, la franquicia parece haber resuelto.

Compuesta por ocho episodios, Crystal Lake está capitaneada por Brad Caleb Kane, cuya experiencia como showrunner de It: Bienvenidos a Derry le convierte en una figura prometedora para explorar los orígenes de la saga Viernes 13.