1129269.1.260.149.20261028134846 Chris Pratt enseña a su sobrino a luchar contra el bullying en el tráiler de El camino del pequeño guerrero - APPLE TV

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

El 25 de noviembre Apple TV estrena El camino del pequeño guerrero, la nueva película de McG, director de Los Ángeles de Charlie o Terminator Salvation. El filme, basado en la novela superventas homónima del Jocko Willink, está protagonizado por Chris Pratt. El actor que interpreta a Star-Lord en Marvel se pone en la piel de un miembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos en el conmovedor tráiler del filme.

El avance, de dos minutos y medio de duración, comienza con Jake, el personaje de Pratt, sufriendo un accidente de helicoptero en una misión. Tras el incidente, el protagonista debe volver a casa para recuperarse junto a su hermana y su sobrino. "No quiero que vea que soy raro", confiesa el pequeño Marc (Jude Hill) que quiere ocultar a so tío que es víctima de acoso escolar.

Pero a pesar de sus reticencias inciales, finalmente le cuenta todo a su familiar. "Hay un chico en el cole que siempre se mete conmigo y me humilla", revela mientras las imágenes muestran a un niño tirándole la bicicleta a un río.

Los personajes de Pratt y Hill forjan un vínculo especial gracias a la "Operación Pequeño Guerrero", creada para ayudar al niño y enseñarle lo que es ser un verdadero luchador. Así, clases de kárate, exhaustivos entrenamientos fuera y dentro del agua, gritos de guerra e importantes lecciones vitales demuestran que los "guerreros no nacen, se hacen".

UNA PELÍCULA SOBRE EL VERDADERO VALOR DE UN "GUERRERO"

"La secundaria está siendo una pesadilla para Marc (Jude Hill), un buen chico que sufre bullying por parte de sus compañeros y siente que va atrasado en todo, desde los estudios hasta la educación física o simplemente hacer amigos. Eso cambia cuando su tío Jake (Chris Pratt), un Navy SEAL condecorado de baja, viene a pasar el verano y recuperarse con Marc y su madre Sarah (Linda Cardellini).

Para ayudar a Marc a defenderse, Jake idea un ambicioso programa que llama "Operación Pequeño Guerrero", basado en su entrenamiento SEAL. En lugar de enseñar a su sobrino a luchar, Jake le muestra a Marc lo que es el verdadero valor, enfrentándose a sus propios demonios por el camino", reza la sinopsis oficial del filme.

Además de los ya mencionados Pratt y Hill, la cinta contará con nombres como Linda Cardellini (Brokeback Mountain), Ava Torres (The Babysitter: Killer Queen), Levi McConaughey (Laberinto en Llamas), Darien Sills-Evans (Turno de guardia), Carl McDowell (The Babysitter)y Parker Young (Future Man), entre otros.