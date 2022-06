Chris Pratt niega su vinculación con una iglesia homófoba: "No soy una persona religiosa"

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

En 2019 Elliot Page acusó a Chris Pratt de ser seguidor de la iglesia de Hillsong, organización religiosa conocida por su discurso anti LGBTQ+. Ahora el protagonista de las sagas Jurassic World y Guardianes de la Galaxia ha concedido una entrevista a Men's Health en la que ha negado cualquier tipo de vinculación con este movimiento.

"No voy a Hillsong, de hecho nunca he ido. No conozco a nadie de esa iglesia", aclaró el actor, a quien le preguntaron por qué no había negado antes las acusaciones. "¿Voy a acusar a una iglesia? Si fuese como la Iglesia Bautista de Westboro sería diferente", alegó.

"No sabía que me convertiría en el rostro de la religión cuando en realidad no soy una persona religiosa. Creo que hay una distinción entre ser religioso -adherirse a las costumbres creadas por el hombre, muchas veces apropiándose del asombro reservado para quien creo que es un Dios muy real- y usarlo para controlar a las personas, para quitarles dinero, para abusar de los niños, para robar tierras, para justificar el odio. Sea lo que sea. El mal que está en el corazón de cada hombre se ha aferrado a la religión y ha venido a dar un paseo", agregó.

Los rumores comenzaron en 2019 a raíz de un tuit de Page. "Si eres un actor famoso y perteneces a una organización que odia a cierto grupo de personas, no te sorprendas si alguien simplemente se pregunta por qué no se aborda. Ser anti LGBTQ+ está mal, no hay dos bandos. El daño que causa es muy grave. Punto final", denunció.

If you are a famous actor and you belong to an organization that hates a certain group of people, don’t be surprised if someone simply wonders why it’s not addressed. Being anti LGBTQ is wrong, there aren’t two sides. The damage it causes is severe. Full stop. Sending love to all