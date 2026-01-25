Las 6 películas y series de Marvel que hay que ver antes de Vengadores: Doomsday - MARVEL STUDIOS

Vengadores: Doomsday es una de las películas más esperadas de este 2026. Disney+ ha anunciado en un vídeo cuáles son las películas y series de Marvel que conducen directamente a la cinta, que, dirigida por Joe y Anthony Russo, verá a Robert Downey Jr. transformado en el Doctor Doom y a Chris Evans retomando su papel de Steve Rogers.

Disney+ Japón ha lanzado un nuevo vídeo de Vengadores 5 que ya circula en redes. Pero no se trata de un teaser de la película como los cuatro anteriores, centrados en los personajes de Rogers, Thor, los X-Men, Los 4 Fantásticos y Wakanda, sino que es un recorrido por algunas de las escenas más emocionantes de la franquicia hasta la fecha.

Sin embargo, el video también destaca seis títulos concretos que los fans deberían repasar de cara a Doomsday, entre ellos Capitán América: Brave New World y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Tras estas emocionantes imágenes, se muestra la frase "El legado continuará", seguida del mensaje "Los Vengadores regresarán en 2026". Así, estos seis títulos se convierten en la guía imprescindible para los fans marvelitas antes de acudir a los cines el 18 de diciembre de 2026 a ver Vengadores: Doomsday.

LOKI

Una de las series que aparece en el video y que está vinculada a los eventos de Doomsday es Loki, protagonizada por Tom Hiddleston. Al finalizar su segunda temporada, el hermanastro de Thor se sacrificaba para salvar el multiverso, convirtiéndose en el dios de las historias y árbol del mundo. Dado que su objetivo es proteger la Línea de Tiempo Sagrada, su papel en la cinta de los Russo se perfila crucial.

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos conectaba directamente con Doomsday a través de su escena post-créditos. En ella irrumpía el Doctor Doom de Downey Jr., mientras Franklin, hijo de Mr. Fantástico (Pedro Pascal) y la Mujer Invisible (Vanessa Kirby), lejos de estar asustado, acariciaba el rostro del tirano, quien presuntamente se encontraba allí para llevárselo.

CAPITÁN AMÉRICA: BRAVE NEW WORLD

La última vez que los fans vieron a Sam Wilson (Anthony Mackie) fue en Capitán América: Brave New World. Aunque la cinta de Julius Onah no está conectada con elementos multiversales, Wilson será uno de los protagonistas de Doomsday y liderará a un equipo de Vengadores en la batalla contra Doom.

THUNDERBOLTS

Los Thunderbolts, el particular equipo de héroes liderado por Yelena Belova (Florence Pugh), terminó adoptando el nombre de los Nuevos Vengadores al final de la cinta, que conectaba con Doomsday a través de su escena post-créditos, dirigida por los Russo. En ella, la Excelsior, una nave de Los 4 Fantásticos, incursionaba en la atmósfera del UCM.

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS

Shang-Chi (Simu Liu) será uno de los héroes que se unirán a los Vengadores en la lucha contra el Doctor Doom en Doomsday. Y es que, como muchos recordarán, al final de La leyenda de los Diez Anillos, el maestro de las artes marciales de Marvel se unió a los Vengadores tras haber recibido una misteriosa señal procedente de otra realidad, aparentemente conectada con sus icónicas armas en forma de anillo.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

El último de los títulos mostrados en el vídeo de Disney+ es Black Panther: Wakanda Forever. La cinta de Ryan Coogler mostró a Shuri (Letitia Wright) convertida en la protectora de Wakanda y presentó a Namor (Tenoch Huerta) en el UCM, quienes también aparecían en el cuarto teaser de Doomsday.