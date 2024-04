Chris Hemsworth pone fecha al tráiler de Transformers One

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Los legendarios Autobots volverán a la gran pantalla para enfrentarse una vez más a los temibles Decepticons en Transformers One. Y Chris Hemsworth (Thor: Love and Thunder) que interpretará en ella al heroico Optimus Prime, es quien ha puesto fecha de estreno al tráiler de esta nueva cinta en clave de animación

Esta entrega de la saga, que llegará a los cines en septiembre de 2024, se adentrará en explorar la juventud de Orion Pax, auténtico nombre de Optimus Prime y en cómo conoció a D-16, A.K.A. Megatron.

Y es que, por sorprendente que pueda parecer, hubo un tiempo en el que el formidable líder de los Autobots y el siempre temido cabecilla de los Decepticons, formaron un equipo imparable antes de convertirse en enemigos acérrimos.

No hace mucho, Josh Cooley (Toy Story 4) ofreció un suculento, aunque breve anticipo de Transformers One durante la pasada CinemaCon celebrada en Las Vegas.

No solo eso, sino que, además reveló el espectacular diseño de su logotipo, aumentando así más todavía las expectativas por la cinta.

Y ahora Chris Hemsworth ha puesto fecha de estreno a su tan ansiado tráiler a través de su cuenta en X, antes Twitter. El actor, acompañado por Brian Tyree Henry, quien insuflará aires renovados a Megatrón, ha anunciado a los incondicionales de la saga que será el jueves 18 de abril a las 9 de la mañana, según el horario de la Costa Este de Estados Unidos.

We’re debuting the trailer for our new movie #TransformersOne in SPACE! 🚀Tune in this Thursday (4/18) at 9am ET as we count down to the trailer premiere LIVE on the @transformers channels. Roll out 👊 pic.twitter.com/Y9w1qlL1Jk