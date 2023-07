Así será el crossover de Transformers y G.I.Joe

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

El final de Transformers: El despertar de las bestias regaló al público una sorpresa mayúscula al desvelar que saga de los Autobots tendrá un crossover con otra popular franquicia, G.I.Joe. Y aunque todavía se desconoce cuándo empezará su rodaje, el productor de las sagas, Lorenzo DiBonaventura, ha avanzado nuevos y jugosos detalles sobre su posible trama.

La gran revelación de la cinta dirigida por Steven Caple Jr. tuvo lugar cuando, después de ayudar a salvar la Tierra de Unicron, Noah Díaz (Anthony Ramos) recibe una invitación para formar parte del comando militar secreto, los G.I.Joe. Y aunque los Transformes y el equipo de operaciones clandestinas comandados por el general Clayton 'Hawk' M. Abernathy ya tuvieron su propio crossover en los cómics publicados por Marvel en 1987, ahora este cruce de caminos también dará el salto a la gran pantalla de la mano de Paramount, que posee los derechos cinematográficos de los personajes de ambas sagas.

Y en una reciente entrevista con One Take News, Lorenzo DiBonaventura ha avanzado algunos detalles sobre lo que se puede esperar de este prometedor crossover. Un término, que, según señala, significa cosas diferentes para cada persona. "No veo estas cosas como un universo, sino como una historia y [los Joes] formarán parte de ella. Para mí los Joes, sean quienes sean, entran en el mundo de los Transformers, no se fusionan los dos mundos", señala.

"El plan es hacer [un crossover] con el tiempo. Pero, en la próxima película, serán los Joes quienes hagan su entrada, algo que el final de El despertar de las bestias nos hizo pensar que es posible", puntualizó el productor. Y también confirmó que los poderosos seres procedentes de Cybertron formarán equipo con los soldados de G.I.Joe. "Oh, cooperarán. Aún no hemos desarrollado el guion. Lo que sí puedo decir es que, como hemos hecho con el resto de las películas, habrá un equipo de Transformers y de humanos luchando. Los Joes formarán parte de ello", aseveró DiBonaventura.

Es más, el pasado mes de junio el productor ya explicó en una entrevista con Geek Culture cómo consiguieron introducir a los G.I.Joe en la séptima entrega de los Transformers sin romper el canon de la saga. "Y lo mejor de todo es que dijimos: 'Teniendo en cuenta como son los G.I.Joe Joe, lo sabrán'. ¿Me entiendes? No es del todo lógico, pero es emocionalmente lógico que de algún modo supieran de esto que es alto secreto", concluyó el productor.