Chris Hemsworth está más 'cachas' que nunca en Thor 4 Love and Thunder... y este es su secreto

El rodaje de Thor: Love and Thunder ya ha comenzado en Australia. Chris Hemsworth regresa como el Dios del Trueno en la que posiblemente sea su última aventura, y lo hará más grande e imponente que nunca. El actor está llevando una estricta dieta de comida y ejercicio para mantener su descomunal aspecto físico. Y para conseguirlo sin tirar la toalla, recurre a unas técnicas bastante curiosas.

Hemsworth es de sobra conocido por sus duros entrenamientos tanto para las películas del UCM como para otros títulos como Tyler Rake. Pero en Love and Thunder el actor ha querido superar sus límites, con una regia tabla de ejercicios, físicos y mentales. Tanto que incluso su doble de acción está teniendo dificultades para mantener su ritmo.

"Hablo con muchas personas que me dicen: 'Odio entrenar', y yo les contesto: '¿Qué ejercicios haces?'", explicó el actor en una entrevista con Men's Health cuando le preguntaron por su tabla de ejercicios para Thor 4. "Y ellos me contestan: 'Simplemente corro, pero no me gusta correr'. ¡Pues no corras!"

"Yo no corro, hago muchas cosas diferentes. Tienes que ser un explorador del mundo del ejercicio y del fitness, y buscar siempre algo nuevo", agregó como gran secreto para nunca dejar el entrenamiento a un lado y seguir superando siempre sus límites personales.

Desde que hizo su debut como Thor en el UCM, Hemsworth ha mantenido una firme dinámica de ejercicios y dieta que le han hecho parecer cada vez más descomunal con cada nueva película. Aunque en el proceso ha perdido peso para cintas como En el corazón del mar, actualmente está listo para volver como el Dios del Trueno, además de estar preparando el biopic de Hulk Hogan. Y es que para el actor australiano el entrenamiento es un estilo de vida.

"Mi cuerpo se apaga cuando dejo de hacer ejercicio", aseguró en la misma entrevista. "Simplemente no me siento bien. Me gusta durante un par de días, pero luego me empieza a doler todo el cuerpo. Los músculos se inflaman y se me pone la espalda rígida. Soy consciente de que para vivir saludable y feliz tengo que seguir moviéndome", sentenció Hemsworth.

MÁS FUERTE QUE NUNCA

Pero el incremento de musculatura de Thor en Love and Thunder no sólo repercute en Hemsworth. En superproducciones como las del UCM cada actor tiene su propio doble de acción. En el caso del australiano, se trata de Bobby Holland Hanton, quien en una entrevista con el programa de radio Fitzy y Wippa ha asegurado que está teniendo muchos problemas para alcanzar la envergadura del Dios del Trueno.

"Todo el mundo dice: 'Wow, mira su tamaño' y yo les digo: 'Sí, es asombroso, pero yo soy el doble de ese tipo'", bromeó Hanton en el programa. "Así que le envié un mensaje y le dije: 'Muchas gracias amigo, estás haciendo que todo esto sea mucho más difícil".

Para igualar su buena forma física, el doble de acción asegura que "están entrenando todo el día juntos, tenemos el mismo régimen de dieta y ejercicio". Pero para Hanton está suponiendo un difícil reto.

"Está más fuerte que nunca, así que yo también tengo que estar más grande que nunca, lo cual es un desafío, pero estoy dispuesto a hacerlo. Comemos cada dos horas, y si no lo veo como una tarea, un entrenamiento, no podría hacerlo", aseguró.

Thor: Love and Thunder tiene previsto su estreno el 6 de mayo de 2022.