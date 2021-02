Los secretos del nuevo traje de Thor en Love and Thunder ¿Adelanta la llegada de un nuevo héroe al UCM?

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Con las primeras imágenes desde el set de rodaje de Thor: Love and Thunder en Australia se ha revelado el que será el nuevo traje que lucirá el Dios del Trueno en su cuarta aventura en solitario, en la que participarán entre otros invitados los Guardianes de la Galaxia. Con una estética que recuerda a los años 80, el look de Chris Hemsworth esconde muchos secretos, y puede adelantar la llegada de un nuevo héroe al UCM.

En las imágenes publicadas por Daily Mail aparece Thor junto a Chris Pratt (Star-Lord) luciendo un chaleco de cuero rojo que coincide con la estética de Guardianes de la Galaxia. Con un toque retro y los brazos al descubierto, parece que el Dios del Trueno está preparado para su misión espacial junto a los aventureros. Y lo interesante es que el Asgardiano ya lució un traje parecido en los cómics.

New pictures of Chris Hemsworth, Chris Pratt, Karen Gillan, & Sean Gunn on the set of Marvel Studio’s #ThorLoveandThunder ⚡️



Check out the new costumes🥋 pic.twitter.com/f4XcI3yzLO — Inside the Backlot 🎬 (@InsideBacklot) February 1, 2021

Con un diseño a medio camino entre la chaqueta de Michael Jackson en Thriller y las que luce el propio Star-Lord en las películas, da la impresión de que Thor ha cogido prestada ropa de los Guardianes de la Galaxia, dándole su propio toque y eliminando las mangas, como una posible muestra de la competitividad entre él y Peter Quill, que será una de las claves de las escenas cómicas de Love and Thunder.

Por otro lado, parece que Thor ha recuperado su buena forma física, tras la difícil etapa que pasó entre Vengadores: Infinity War y Endgame, donde se sumió en una profunda depresión dando lugar a su versión obesa, que muchos fans compararon con el protagonista de El gran Lebowsky, y que Taika Waititi ha confirmado que de alguna forma regresará en Love and Thunder.

¿LA INTRODUCCIÓN DE THUNDERSTRIKE?

Check out these first looks from the set of 'THOR: LOVE AND THUNDER' featuring Thor, Kraglin, Nebula and Star-Lord!



(Via: @DailyMailUK | #ThorLoveAndThunder) pic.twitter.com/aYceSfR7W7 — MoviesMatrix 🍿 (@MoviesMatrix) February 1, 2021

Y más interesante aún que el nuevo y agresivo look de Thor están las referencias al superhéroe conocido como Thunderstrike, una versión alternativa del Dios del Trueno que durante un breve periodo de tiempo ostentó el Mjolnir y los poderes del Asgardiano.

El nombre real de Thunderstrike es Eric Masterson, y antes de conocer a Thor era un humano normal. Pero cuando su vida empezó a correr peligro, Odín decidió entregarle los poderes de su hijo para salvar su vida. Convertido en una copia casi perfecta del Dios del Trueno, formó alianza con los Vengadores, y en realidad fue Eric quien luchó a su lado contra Thanos en las sagas Infinity War y El guantelete del Infinito.

Al menos hasta que Thunderstrike regresó a Asgard en busca del verdadero Thor, momento en el que fue manipulado por la Encantadora, y ambos acabaron peleando. El hijo de Odín logró recuperar el Mjolnir, y el Padre de Todos decidió forzar una nueva arma, una maza conocida como Thunderstrike, que es a la que Eric debe su nombre de superhéroe.

Para diferenciarse de Thor, Eric empezó a vestir una chaqueta de cuero roja, muy similar a la que muestran las fotos del rodaje de Love and Thunder. En este punto, no se puede confirmar ni desmentir nada, ya que no hay forma de asegurar que realmente es Thunderstrike y no Thor quien habla con Star-Lord en las fotos, pero está claro que el nuevo traje del Dios del Trueno no es casual, y esconde más de un secreto.

Thor: Love and Thunder tiene previsto su estreno el 6 de mayo de 2022.