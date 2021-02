Primeras imágenes del rodaje de Thor 4: Love and Thunder con Chris Hemsworth, Chris Pratt, Karen Gillan y más

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Tras una cuarentena de dos semanas obligatoria para el extenso elenco de Thor: Love and Thunder, la filmación ha comenzado en Sidney. Y con ello han comenzado a llegar las primeras imágenes desde el set de rodaje, que muestran por primera vez a Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord) y Karen Gillan (Nebula), entre otros, luciendo sus icónicos atuendos.

El reparto de Love and Thunder, además del regreso de Natalie Portman y la incorporación de Christian Bale al UCM, trae de vuelta a los protagonistas de Guardianes de la Galaxia, que acompañarán a Thor en los momentos posteriores a Vengadores: Endgame, cuando partieron juntos por la galaxia en busca de Gamora.

Ahora, el rodaje ha comenzado oficialmente con Taika Waititi a la cabeza, y Daily Mail ha publicado las primeras fotos tomadas en el Centennial Park de Australia.

Además de a las dos estrellas, que vuelven a formar equipo tras su tensa alianza en Vengadores: Infinity War, las imágenes también muestran a Kraglin, interpretado por Sean Gunn, el secuaz de Yondu que ésta ocasión ha cambiado su apariencia y luce lo que parecen ser implantes craneales similares a los de Nebula o el propio Yondu.

Karen Gillan también aparece en las fotos con su maquillaje al completo, y está previsto que se una a los Guardianes y a Thor tras su doble papel como heroína y villana simultáneamente en Endgame.

Otros intérpretes que también están en el reparto de Thor Love and Thunder, que tiene previsto su estreno en febrero de 2022, son Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson y Matt Damon.