MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Chris Hemsworth estrena este viernes 24 de mayo Furiosa, de la saga Mad Max. El actor australiano saltó a la fama gracias su papel como Thor en el Universo Marvel, pero ahora, apartado momentaneamente del cine de superhéroes, Hemsworth producirá y protagonizará Crime 101, un thriller en el que estará acompañado por un viejo compañero de Los Vengadores.

Según ha informado Deadline, Mark Ruffalo se unirá a Hemsworth como protagonista de esta cinta basada en la novela de Don Winslow Crime 101. Ambos actores compartieron planos por última vez en 2019, en Vengadores: Endgame, la cinta que cerró la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico Marvel, donde Ruffalo da vida a Hulk.

La historia la novela original, que ha llegado a ser comparada con Heat, el filme de 1995 protagonizado por Al Pacino y Robert de Niro, sigue los pasos de unos policías que consiguen vincular unos robos de joyas en la Costa Este norteamericana con cárteles de Colombia, por lo que se espera que el largometraje siga esta trama.

Más allá de confirmar a Ruffalo y Hemsworth como protagonistas, la adaptación de Crime 101 contará con Bart Layton, productor del documental El timador de Tinder, como director y guionista junto a Peter Straughan.

Crime 101 iba a contar en un principio con otro de los actores de moda de Hollywood, Pedro Pascal, pero la apretada agenda del intérprete no le permitió poder comprometerse con el proyecto. Y es que Pascal acaba de terminar el rodaje de la segunda temporada de The Last of Us y tiene pendiente el estreno de la secuela de Gladiator junto a Paul Mescal.

La película estará producida tanto por Hemsworth como por su mujer, Elsa Pataky, además de por Ben Grayson, compañero de producción de Pataky. Se espera que Crime 101 vea la luz en algún punto de 2025 y se estrenará exclusivamente en cines.

La última aventura de Hemsworth en Marvel tuvo lugar en 2022 con el estreno de Thor: Love and Thunder y se espera que regrese, precisamente junto a Ruffalo, en la quinta entrega de Vengadores, que verá la luz el 30 de abril de 2026, y también Avengers: Secret Wars, el fin de la Saga del Multiverso cuyo lanzamiento está previsto para el 7 de mayo de 2027.

Ruffalo, por su parte, pasó por última vez por la franquicia marvelita en la serie She-Hulk, de Disney+, donde participó en varios capítulos. Entre sus últimos trabajos destaca Pobres Criaturas, cinta con la que, a las órdenes de Yorgos Lanthimos, logró su cuarta nominación al Oscar, en esta ocasión como mejor actor de reparto. Aunque la protagonista del filme, Emma Stone, sí se alzó con la estatuilla a mejor actriz, Ruffalo no pudo hacerse con el premio que fue a parar a manos de otra estrella marvelita, Robert Downey Jr., por su interpretación en Oppenheimer de Christopher Nolan.