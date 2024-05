Chris Hemsworth explica su agotamiento con Marvel: "Me estaba quedando sin ideas, estancado"

MADRID, 23 May. (CulturaOcio)

Chris Hemsworth, el actor que da vida Thor en el Universo Cinematográfico Marvel, ha asegurado que después de más de una década en la franquicia y cuatro películas propias, se ha sentido agotado. "Me estaba quedando sin ideas. Me sentí creativamente un poco estancado", confiesa el intérprete, que en 2022 estrenó su última entrega en solitario, Thor: Love & Thunder.

En este punto, Hemsworth ha celebrado que su llegada a la saga Mad Max, donde da vida al Señor de la Guerra Dementus en Furiosa, ha sido un soplo de aire fresco para él. "Cuando haces algo que supone un gran cambio, salir de tu zona de confort, están las lecciones. Junto a cualquier tipo de nuevos desafíos hay un nuevo conjunto de experiencias y siempre sacas algo. Y ahí llega el crecimiento", reflexiona en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

Pero, a pesar de sentirse estancado, Hemsworth ha defendido con rotundidad tanto el UCM como el cine de superhéroes en general de aquellos que lo critican desde dentro de la propia industria. "Ese espacio para los superhéroes en el que se los encasilla o se los menosprecia y se los ve como una especie de entretenimiento basura... Mira, no nos corresponde a nosotros, como cineastas o artistas del entretenimiento, decirle al público lo que es genial. Nosotros se lo ofrecemos y ya lo harán ellos", sostiene.

De esta forma, se posiciona en contra de algunos directores e intérpretes que en los últimos años han vertido numerosos comentarios negativos contra el género y la compañía. "Estoy muy agradecido al cine de superhéroes por la cantidad de personas que colectivamente han tenido una experiencia en la que han vivido un viaje y una evasión", explica el actor.

"Y particularmente los niños. Que los niños se acerquen y digan: 'Me encanta ese personaje'... Captan más mensajes, mitología, reflexiones y significados de los que jamás hubiéramos pretendido. Su imaginación es lo que me cautiva e inspira, por eso hago esas películas", asevera Hemsworth a su vez. "Esa es la única señal de aprobación que necesito. Los pulgares hacia arriba que me interesan de esas pelis son los de los niños que las ven", sentencia.

Se desconoce cuándo regresará Hemsworth como Thor a Marvel, aunque se espera que aparezca en Vengadores 5 y Vengadores: Secret Wars en 2026 y 2027. Además, se rumorea un posible cameo en la inminente Deadpool y Lobezno, que llega a los cines el 25 de julio. Y, además, también hay informaciones que apuntan a que la compañía dará luz verde a Thor 5, aunque aún no es oficial.

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, que retoma el personaje que encarnó Charlize Theron en la anterior entrega de la saga, y de nuevo dirigida por George Miller, Furiosa: de la saga Mad Max se estrena en cines este viernes 24 de mayo.