Primeras reacciones a Furiosa, una precuela de Mad Max "épica" con una Anya Taylor-Joy "sensacional": "Ese Oscar es tuyo"

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

El 24 de mayo llegará a los cines Furiosa, precuela de Mad Max: Furia en la carretera dirigida por George Miller. Anya Taylor-Joy encabeza el reparto de la cinta, que ya han podido ver algunos periodistas y que ha salido muy bien parada en sus primeras críticas.

"¡Furiosa de George Miller es cine de acción potente en su máxima expresión! Una epopeya feroz y de ritmo implacable que expande la historia de Furiosa y Wasteland mientras ofrece las persecuciones más locas, los personajes más grandilocuentes y una cinematografía simplemente impresionante", apuntó el periodista Erik Davis, que alabó las interpretaciones de Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth.

David Ehrlich, crítico de IndieWire, definió la cinta como "jodidamente buena". "Opera en un engranaje extremadamente diferente al de Fury Road (de manera que sospecho que frustrará a algunas personas), pero también logra hacer que la película sea aún más rica mientras labra su propia leyenda", añadió.

brings me great joy to report that Furiosa is really, *really* fucking good.



"¡Furiosa es épica en todos los sentidos de la palabra! La construcción del mundo y la expansión de la historia del universo Mad Max están al frente y al centro de una película grandilocuente que tiene una acción explosiva y emocionante. Taylor-Joy es genial, ¡pero Hemsworth realmente brilla como nunca antes!", apuntó el crítico Nick L'Barrow.

Desde The Atom Review destacan el "eléctrico reparto" del largometraje, así como sus "innovadoras imágenes y su historia shakespeariana". "No es solo otra precuela, es una de las mejores películas de la historia. Un final apropiado que prepara para lo siguiente. Todo el elenco está fenomenal (la actuación más acertada de Chris Hemsworth hasta el momento), pero quien más destaca claramente no es una sorpresa, la propia protagonista... Di su nombre. Anya Taylor-Joy ofrece una actuación que pasará a los libros de historia. Ese Oscar es tuyo", añadió.

The whole cast is phenomenal (Chris Hemsworth’s most bold performance yet) but the clear standout is no surprise, the lead herself…. say her name. ANYA TAYLOR-JOY gives an all timer performance that will go down in the history books. That Oscar is yours.



"Hay mucho que admirar de Furiosa. Está magníficamente filmada y las secuencias de acción son alucinantes. Anya Taylor-Joy es sensacional y Chris Hemsworth devora cada escena. Pero la narrativa se retrasa considerablemente y el CGI suele ser espantoso. Una mezcla para mí", valoró Doug Jamieson de Rotten Tomatoes.

"Podría fácilmente ver 15 horas de Anya Taylor Joy y Alyla Browne como Furiosa, sin embargo, gran parte de la película tiene problemas con un ritmo inconsistente debido a la historia segmentada. No estará a la altura del esplendor de Fury Road, pero tampoco hace falta", aseguró Theresa Lacson, periodista de Collider.

Según el crítico John Nguyen, Furiosa es "2 horas y media de caos colorido", así como "una de las películas de Mad Max más brutales hasta el momento".

"Ahora que puedo decirlo, Furiosa es una explosión. Creada con el espíritu de Fury Road, sigue siendo su propia bestia que se alimenta de acción y personajes exagerados. Anya Taylor-Joy hace suyo el personaje, pero esta es la oportunidad de Chris Hemsworth de demostrar su valía como actor", dijo Peter Gray, reportero de Rotten Tomatoes.

Por su parte, el crítico Bill Bria calificó la cinta como "poderosa, conmovedora y cruda", además de afirmar que Furiosa "regresa a las raíces de la saga".