MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo 24 de mayo llegará a los cines Furiosa, la nueva entrega de Mad Max, la apocalíptica franquicia creada por George Miller. Anya Taylor-Joy, en el papel de una joven Furiosa, será quien protagonice la película retomando así personaje que interpretó Charlize Theron en esta precuela de Max: Furia en la carretera, estrenada en 2015. Y junto a ella, y luciendo un aspecto radical, estará también Chris Hemsworth.

En una publicación a través de X, Rotten Tomatoes muestra una nueva imagen del actor australiano, protagonista de la franquicia Thor de Marvel, en el rodaje de Furiosa caracterizado como su personaje Dementus.

Subido en una descomunal motocicleta al puro estilo Mad Max, la fotografía de detrás de las cámaras muestra a Hemsworth con una capa blanca y las gafas redondas que ya lució en el trailer, probablemente para protegerle de la arena, y una alargada prótesis para su nariz.

New photo of Chris Hemsworth's Dementus in #Furiosa: A Mad Max Saga. pic.twitter.com/iU7kCSoHNT