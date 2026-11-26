Charlie Cox (Daredevil), indignado tras ser rechazado como James Bond por su edad: "Pattinson tiene la misma que yo" - MARVEL/AMAZON MGM

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque Robert Pattinson fue el elegido para encarnar a James Bond, hubo varios aspirantes para meterse en la piel del espía británico más famoso del celuloide. Charlie Cox reveló que le pidió a sus agentes que preguntasen si podía hacer una audición para esta nueva era de 007. Pero fue descartado rápidamente. El motivo: su edad.

El intérprete británico, quien estrenará la tercera y última temporada de Daredevil: Born Again en 2027, habló sobre el tema del momento en una entrevista para Virgin Radio UK. En ella, reveló que mostró interés en tomar el relevo de Daniel Craig en la cinta que preparaba Denis Villeneuve.

"Pedí hacer una prueba de casting para ese papel", confesó. "Pero, ¿sabéis lo que me dijeron? Que era 'demasiado mayor'. ¡Pero si Rob tiene mi misma edad! Para ser justos, le sienta como un guante el personaje. Sí, el mes que viene cumplo 44, pero ¿cómo puede ser que tener 44 signifique ser demasiado mayor?", se preguntó.

Pattinson cumplió 40 años el pasado 13 de mayo. En pleno proceso de casting, surgieron comentarios de que los productores buscaban a un actor treintañero para reemplazar a Daniel Craig como 007, al cual interpretó en cinco películas a lo largo de 15 años. La primera, Casino Royale, se estrenó en 2006 y la última, Sin tiempo para morir, en 2021.

COX APLAUDE LA ELECCIÓN DE PATTINSON

"Pensé que iban a elegir a Jack Lowden o a Callum Turner", admitió, haciendo referencia a la lista de candidatos finales. Entre los nombres filtrados, también estaban los de Josh O'Connor y Nicholas Hoult.

Charlie Cox reveals why he was turned down for James Bond ‍🍸 👀



Their loss is the Donmar's gain as the Daredevil star treads the boards in a brand new play 'The King's Ransom' based on the bizarre true story about the heist of Elvis Presley's remains 🎭 tickets are on sale now! pic.twitter.com/EtekattDOI — Virgin Radio UK (@VirginRadioUK) November 23, 2026

A pesar de su sorpresa, el propio Cox no dudó en alabar la profesionalidad de Pattinson. Ambos forman parte de la misma generación de actores británicos entre los que están Andrew Garfield, Jamie Dornan y Eddie Redmayne. "¡Se ha formado una carrera increíble!", exclamó.

"Ha hecho algunos proyectos y ha trabajado con directores que luego se han convertido en grandes cineastas. Y él estuvo en sus primeros proyectos. Es alucinante", compartió.

LA EDAD, UN FACTOR CLAVE PARA SER 007

Aunque Charlie Cox y Robert Pattinson pertenecen a una misma generación de actores, el protagonista de Daredevil es cuatro años mayor. Una diferencia que puede cobrar importancia en una franquicia que exige compromisos a largo plazo.

El rodaje de la primera película de James Bond dirigida por Denis Villeneuve está previsto para 2027, con vistas a estrenarse en 2028. Para entonces, Pattinson rondará los 42 años, una edad inferior a la que tendrá Cox cuando se estrene la película. Una distancia que puede resultar significativa si se tiene en cuenta que el nuevo 007 ha firmado un contrato para tres películas.