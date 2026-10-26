Carrie, de Brian De Palma, vuelve a Filmin por su 50 aniversario, junto a una selección de terror por Halloween - FILMIN

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Filmin ha lanzado una programación especial por Halloween encabezada por el regreso de la adaptación de Carrie, de Brian De Palma por su 50 aniversario. Asimismo, la plataforma de referencia de cine independiente completa su oferta de terror con una selección que incluye clásicos esenciales, éxitos contemporáneos del género y estrenos exclusivos en su canal temático.

A partir del 30 de octubre, los suscriptores de Filmin podrán disfrutar de una variada recopilación de terror que abarca desde la comedia negra hasta las vertientes más extremas del género. Entre las novedades más destacadas se encuentra el debut en la plataforma de American Psycho, el célebre thriller de Mary Harron protagonizado por Christian Bale en el papel de Patrick Bateman.

También, los amantes de la casquería y las emociones fuertes podrán disfrutar de La víspera de Halloween y Terrifier, las dos entregas iniciales de la sangrienta saga encabezada por Art el payaso, a las que se suman el thriller sobrenatural Oddity y Exorcismo. El ritual, con Al Pacino y Dan Stevens.

La propuesta se completa con una cuidada selección de siete títulos que causaron sensación tras su paso por el Festival de Sitges, ofreciendo diversas visiones del horror moderno. Esta batería de novedades incluye obras como el terror doméstico surcoreano Sleep, la comedia Vampira humanista busca suicida, la apocalíptica Vincent debe morir o El exorcismo de Eastfield, basada en un perturbador caso real.

Títulos como El dosier Maldoror, el suspense de ciencia ficción La teoría universal y la clásica atmósfera de Vourdalak: El primer Nosferatu pasan por un recorrido que transita entre la sátira, el suspense psicológico y lo sobrenatural.

COLECCIÓN ESPECIAL DEDICADA AL FOUND FOOTAGE

Paralelamente, los apasionados del formato falso documental tendrán un especial de found footage organizado en colaboración con el Festival TerrorMolins. Disponible en Filmin del 29 de octubre al 15 de noviembre, este ciclo reúne un total de 17 películas que exploran los límites del metraje encontrado a través de registros caseros, cámaras de seguridad y grabaciones supuestamente reales de sucesos aterradores.

Entre las producciones de esta colección especial destaca Exists, largometraje dirigido por Eduardo Sánchez, coautor del fenómeno de culto El proyecto de la bruja de Blair y galardonado con el Premio Homenaje en la edición actual del festival.

La lista de películas del ciclo aborda temáticas tan variadas como infestaciones zombies en Re-Kill, expediciones letales con Safari, casas encantadas en Heilstätten o The Borderlands y retratos psicológicos de asesinos en serie como Be My Cat: A Film for Anne y La última película de terror, completándose con referentes del subgénero como The Last Broadcast, Los olvidados de Phoenix o The Tunnel.