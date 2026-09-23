Robert Eggers, el director de Nosferatu o Licántropo, reinterpretará a Shakespeare en Romeo y Julieta - CONTACTO

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Robert Eggers, director de cintas de terror como Nosferatu o La bruja, está a punto de concluir las negociaciones para dirigir una nueva adaptación de Romeo y Julieta. Esta película, que reinterpretará el clásico de Shakespeare, será su próximo proyecto tras Licántropo, que llegará a los cines el 8 de enero del año que viene.

Según informa The Hollywood Reporter, aún no se ha cerrado definitivamente el acuerdo, pero está previsto que Eggers se encargue tanto de dirigir como de producir la cinta. Además, el filme contará con diálogos en inglés antiguo, un detalle que adelanta el nivel de meticulosidad con el que el cineasta podría embarcarse en el proyecto.

Queda por ver, no obstante, si Eggers mantendrá el estilo y tono oscuros que comparten sus anteriores proyectos, así como su siguiente película, Licántropo, tal y como adelanta el tráiler de la cinta. Así, aunque por el momento los detalles sobre del enfoque que adoptará para adaptar el clásico de Shakespeare permanecen bajo llave, cabe esperar que conserve la estética sombría que se ha convertido en su sello de identidad.

Citando fuentes cercanas a la negociación, The Hollywood Reporter señala que el proyecto ha despertado un gran interés entre varios estudios, entre ellos A24, Sony y Warner Bros. No obstante, finalmente será el sello Focus Features, con el que Eggers ha colaborado en todas sus películas, el que respalde la producción.

ROMEO Y JULIETA, UNO DE LOS CLÁSICOS MÁS ADAPTADOS DEL CINE

Escrita a mediados de la década de 1590, Romeo y Julieta es una de las obras más representadas y estudiadas del canon literario occidental. Su trama, convertida ya en el arquetipo de romance clásico destinado a la tragedia, sigue a dos jóvenes amantes, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, que mantienen una relación prohibida, pues pertenecen a familias históricamente enemistadas.

La obra se ha adaptado a la pantalla en incontables ocasiones, pudiendo citar ejemplos como la película de 1936 dirigida por George Cukor o la de 1968 de Franco Zeffirelli, así como enfoques más modernos, como Romeo + Julieta de Baz Luhrmann, estrenada en 1996 y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes.

Además de Nosferatu y La bruja, completan la filmografía de Eggers cintas como El faro y El hombre del norte. Su próxima película en ver la luz será Licántropo, con Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp y Willem Dafoe, que llegará a las salas españolas el 8 de enero de 2027.