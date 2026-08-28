Odessa Young se une a Leonardo DiCaprio y Christian Bale en Heat 2 para dar vida a Charlene (Ashley Judd) - WARNER BROS./20TH CENTURY FOX

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Odessa Young (Springsteen: Deliver Me From Nowhere, El camino estrecho) se encuentra en negociaciones para interpretar en Heat 2 a Charlene, personaje al que dio vida Ashley Judd en la película original de 1995. Leonardo DiCaprio y Chistian Bale encabezan el reparto de la secuela, que volverá a contar con Michael Mann como director.

Según informa Deadline, se desconoce cómo de avanzadas se encuentran las negociaciones para que Young se una al reparto. Por otra parte, fuentes cercanas a la producción aseguran que María Cid (Caballero Águila) es la primera opción para interpretar a un nuevo personaje que no aparece en la película original: Gabi, la hija de la novia de Neil McCauley.

Recientemente, circulaban rumores acerca de que Inde Navarrette, la protagonista de Obsession, habría rechazado el papel de Charlene para unirse al reinicio de los X-Men de Marvel. Sin embargo, el medio apunta, citando fuentes cercanas a la producción, que en realidad Navarrette optaba para el papel de Gabi cuando hizo su audición para Heat 2.

Según estas últimas informaciones, Cid habría sido en realidad la primera opción de Mann para interpretar a Gabi desde el principio, mientras que Young era la favorita para dar vida a Charlene.

LEONARDO DICAPRIO Y CHRISTIAN BALE ENCABEZAN EL ELENCO DE HEAT 2

Por el momento, no está confirmado a qué personajes darán vida DiCaprio y Bale en Heat 2. Completan el reparto de la película, que aún no cuenta con fecha oficial de estreno, Adam Driver, Stephen Graham y Jason Clarke.

Heat 2 estará basada en la novela homónima que Mann publicó en 2022 junto a Meg Gardiner y que funciona a la vez como precuela y secuela de la película original. El libro expande la historia de Heat explorando los años anteriores del teniente Vincent Hanna (Al Pacino) y de los criminales Neil McCauley (Robert De Niro) y Chris Shiherlis (Val Kilmer), así como las consecuencias posteriores a los acontecimientos del filme de 1995.

Con un presupuesto de 60 millones de dólares, Heat recaudó más de 187 millones en todo el mundo. El filme no fue considerado un éxito de taquilla instantáneo, pero con el tiempo se convirtió en un clásico de culto y ha sido reconocido como uno de los thrillers más influyentes de las últimas décadas.