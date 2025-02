¿Es Capitán América: Brave New World una "absoluta pasada" o una película "vacía"?

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World aterrizará en los cines este viernes 14 de febrero. No obstante, dado que la cinta ya se ha proyectado en pases de prensa exclusivos, circulan por redes sociales las primeras y polarizadas reacciones ante la misma. Así, hay quien alaba el nuevo filme de Marvel Studios, describiéndolo como una "absoluta pasada" mientras que otros fans se muestran más críticos, observando, por ejemplo, que se trata de una película sin fuerza, "ligeramente vacía".

"Solo he visto 30 minutos de Capitán América: Brave New World así que aquí van algunas reflexiones", escribía en su cuenta de X, antes Twitter, el periodista del Washington Post Herb Scribner. "Una absoluta pasada. Todo en la historia. Para mí marcó muchas casillas. Parecía una película del UCM en la que los demás proyectos volvían a importar. Mucha cohesión", elogiaba el reportero, que también celebró las actuaciones de Anthony Mackie y Harrison Ford.

I only saw 30 minutes of #CaptainAmericaBraveNewWorld so here are some thoughts:



Absolute blast. All-in on the story. It just checked so many boxes for me.



Felt like an MCU movie where other projects actually matter again. Lots of cohesion.



Mackie rocks, Ford is great. pic.twitter.com/pl6828092T — Herb Scribner (@HerbScribner) February 12, 2025

Igualmente entusiastas se mostraban otros usuarios de X, que no dudaban en afirmar que la cinta es la prueba de que Mackie "se ha ganado el papel de Capitán América" o que supone "una gran continuación de Falcon y el Soldado de Invierno y El increíble Hulk".

"Es emocionante, ofrece un mensaje que vale la pena en un momento de división, es una vuelta a la forma para la línea principal del UCM después de una serie de decepciones, y es una de las primeras en avanzar la historia del UCM en sí post-Endgame", reza otra publicación en la red social.

#CaptainAmericaBraveNewWorld proves Anthony Mackie has RIGHTFULLY EARNED the role of Captain America. He puts it all in as Sam Wilson and his chemistry with Danny Ramirez is great! Harrison Ford as President Ross/Red Hulk is charming and the action really rocks when it happens. pic.twitter.com/ktwngfnII6 — Chris Gallardo 🌊 (@chrisagwrites) February 12, 2025

#CaptainAmericaBraveNewWorld was pretty good! I was worried the movie was gonna feel Frankensteined together, but it was pretty seamless. I can’t wait to see Anthony Mackie put the New Avengers together. This is a great follow up to The Falcon & Winter Soldier and The Incredible… pic.twitter.com/IWtenrt2FW — Joseph Deckelmeier (@joedeckelmeier) February 12, 2025

#CaptainAmericaBraveNewWorld is a lot of things: some good, some okay. It’s exciting, offers a worthwhile message in a divisive time, is a return to form for the mainline MCU after a string of disappointments, and is one of the first to progress the MCU story itself post-Endgame. pic.twitter.com/vHKlc9scAa — Ben Kendrick (@benkendrick) February 12, 2025

Por otro lado, también hay fans que han ofrecido duras observaciones, como el crítico de cine Chris Parker, que expresaba que, aunque resulta "un visionado agradable con secuencias de acción decentes y algunos momentos destacados" la cinta no alcanza "el nivel emocional o narrativo que esperaba".

En esta línea, Parker explica que, a pesar de apreciar la actuación de Mackie como Capitán América y el "tono más serio" de la película, esta no dejó de parecerle "ligeramente vacía".

#CaptainAmericaBraveNewWorld is an enjoyable watch with decent action sequences & some standout moments. However, it didn't quite hit the emotional or narrative highs I was hoping for. Loved Mackie as Cap & I appreciated the more serious tone but it did feel slightly empty. pic.twitter.com/kPJINLnw1G — Cris Parker (@3CFilmss) February 12, 2025

"Difícil decir si el marketing mostró demasiado o si la película no tenía mucho más que ofrecer. Fue regular", señalaba un espectador en redes sociales. "Es torpe, anticlimática y tan emocionante como una reposición. El guion da poco que hacer a los personajes, la acción parece que se limita a marcar una casilla, ¿y Red Hulk? No te molestes en entusiasmarte. Como 35.ª película del MCU, va demasiado a lo seguro", escribía otro usuario.

#CaptainAmericaBraveNewWorld was grounded, entertaining, and to the point. Solid action & mild surprises. Red Hulk 👌🏿Felt like it pulled A LOT of political punches. Hard to tell whether the marketing showed too much or if the movie didn't have much else to offer. 🤔 It was… pic.twitter.com/EYD354D5E3 — Emmanuel (E-Man) Noisette (@EmansReviews) February 12, 2025

#CaptainAmericaBraveNewWorld is clunky, anticlimactic, and about as exciting as a rerun. The screenplay gives the characters little to do, the action feels like it’s just checking a box, and Red Hulk? Don’t bother getting hyped. As the 35th film in the MCU, it plays things way… pic.twitter.com/ntyXjoECia — John Flickinger (@theFLICKpick) February 12, 2025

Cabe recordar además que, durante sus años de desarrollo, Capitán América: Brave New World ha tenido que hacer frente a varias reescrituras de guón y, poco antes de su estreno, varios reshoots tras unos primeros montajes que no resultaron satisfactorios algo que, según apuntaba una cuenta de X, le ha hecho perder "alma".