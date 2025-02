Marvel explica como el Adamantium de Capitán América: Brave New World abre la puerta a los X-Men en el UCM

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Faltan muy pocos días para que Capitán América: Brave New World llegue a los cines. Nate Moore, uno de sus productores, ha explicado cómo, al introducir el adamantium en la trama del filme, se cimenta una conexión aún más profunda en el UCM con los X-Men.

"Ante todo, es una historia sobre conflictos de poder a escala global. Esa es la historia de la película", aseguró Moore en declaraciones a ComicBook.com. Sin embargo, admite que Marvel Studios está introduciendo gradualmente algunos elementos vinculados a los X-Men antes de su debut en el UCM.

"Uno de nuestros principales objetivos al abordar la introducción de los X-Men fue allanar el terreno de manera gradual, evitando saturar al público con un exceso de conceptos. Ya establecimos que Namor es un mutante e insinuamos que Ms. Marvel podría serlo al final de su serie", continuó el productor. "Nuestro propósito es implantar poco a poco estas ideas para que la incorporación de los X-Men a la saga suceda de manera natural y no de forma repentina", apostilló.

Es decir, al introducir algunos elementos, como el adamantium en Capitán América: Brave New World, se ayuda a sembrar la idea de que los mutantes llevan tiempo establecidos en el UCM, aunque los X-Men aún no hayan irrumpido en él. Los adelantos del filme confirmaron la existencia de este codiciado e indestructible metal del que están forjadas las afiladas garras de Lobezno. Así como también que su fuente de origen serán los restos del Celestial Tiamut, el cual no llegó a formarse completamente en Eternals.

No obstante, Kevin Feige ya anticipó no hace mucho que aún falta bastante para ver a los X-Men dentro del UCM, y más concretamente, tras los eventos de Vengadores: Doomsday y Secret Wars. "Me parece que veréis cómo continúa eso en las próximas películas con algunos protagonistas de los X-Men que quizá reconozcáis", anticipó el CEO de Marvel en la pasada Disney APAC Content Showcase de Singapur.

"Justo después, toda la historia de Secret Wars nos llevará hasta una nueva era para los mutantes y los X-Men. Y, una vez más, es un sueño hecho realidad. Por fin tenemos a los X-Men de vuelta", añadió Feige, destacando la importancia de su desembarco para el futuro del UCM. Dirigidas por Joe y Anthony Russo, Vengadores: Doomsday y Secret Wars verán la luz en cines el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, respectivamente, con Robert Downey Jr. encarnando al siempre temido y regio Víctor Von Doom.