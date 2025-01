MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

No hace mucho se dio a conocer que Chris Evans regresaría al Universo Cinematográfico Marvel en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 1 de mayo de 2026. Pero para sorpresa de todos, el actor ha negado rotundamente su incorporación a la película que, de nuevo dirigida por los hermanos Russo, sí contará con el regreso de Robert Downey Jr. pero ahora no como Iron Man, sino como el villano Doctor Doom.

"Eso no es cierto. Es algo que pasa siempre. Quiero decir, cada dos años desde Endgame pasa algo parecido y ya he dejado de responder a esto. No, estoy felizmente retirado", confesó Evans en declaraciones a Esquire sobre su presunto regreso al UCM.

De este modo el actor, que tras Vengadores: Endgame volvió a trabajar con Joe y Anthony Russo en El agente invisible, y retomó fugazmente su papel de Johnny Storm de Los 4 Fantásticos en Deadpool y Lobezno, niega claramente su vuelta definitiva al Universo Marvel. Sin embargo, es posible que Evans esté jugando al despiste como ya hiciese Andrew Garfield con Spider-Man: No Way Home para no arruinar la sorpresa de su presencia en Doomsday.

La respuesta de Evans, no obstante, parece en firme, pues se trata de la misma que le dio Anthony Mackie después de preguntarle por su presunto regreso al Universo Cinematográfico Marvel. "Hablé con Chris hace unas semanas y no estaba sobre la mesa entonces. Al menos, no me lo mencionó cuando le pregunté directamente. Le dije: 'Se rumorea que están trayendo a todos de vuelta para la película. ¿Vas a regresar?' Y me respondió: '¡Bueno, ya sabes, estoy felizmente retirado!'", aseguró el actor en otra entrevista con Esquire.

"Me enteré después. Mi agente me mostró la noticia y me dijo: 'Parece que Chris volverá'. Eso es todo lo que sé. No he visto ningún guion", añadió Mackie a continuación, manteniendo su incertidumbre sobre la posible vuelta de Evans al UCM.

Dentro del Universo Marvel, Chris Evans interpretó a Steve Rogers en tres películas del Capitán América en solitario (El primer vengador en 2011, El Soldado de Invierno en 2014 y Civil War en 2016), cuatro películas de Los Vengadores (la primera de 2012, La era de Ultrón en 2015, Infinity War en 2018 y Endgame en 2019) y ha tenido breves apariciones en otros filmes del Universo Marvel como Thor: El Mundo Oscuro (2013), Spider-Man: Homecoming (2017) o Capitana Marvel (2019).

En cuanto al futuro de Mackie como nuevo Capitán América tras Brave New World, la cual llegará a los cines el 14 de febrero, el actor estima que podría interpretar el papel durante unos 10 años más. "Tienes las dos películas de los Vengadores, esperas otra de Capitán América, y luego apariciones sorpresa: ¡Anda, Spider-Man! ¡Vaya, Los Cuatro Fantásticos! ¿Qué hacéis por aquí? Pero nunca se sabe, no quiero ser Capitán América sexagenario", expuso.

Dirigida por Julius Onah, Capitán América: Brave New World también cuenta en su reparto con Harrison Ford, Danny Ramírez, Shira Haas y Xosha Roquemore. Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, el luchador de la WWE Seth Rollins y Liv Tyler, como Betty Ross, completan el elenco de la cinta.