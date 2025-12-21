Una antigua estrella del UCM interpretará a múltiples variantes en su regreso en Vengadores: Doomsday - MARVEL

Vengadores: Doomsday tiene fijada su fecha de estreno para el 18 de diciembre de 2026. Con el regreso de Robert Downey Jr. y Chris Evans ya confirmados, las últimas informaciones relacionadas sugieren que una estrella del UCM regresará en la cinta de Joe y Anthony Russo para interpretar múltiples variantes de su personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en Patreon, Hayley Atwell regresará en Vengadores 5 para interpretar múltiples variantes de Peggy Carter. El personaje de la actriz se convirtió en el interés romántico de Steve Rogers en Capitán América: El primer vengador. Pero no sería hasta la serie de Disney+ ¿Qué pasaría si? cuando Atwell interpretaría a una de estas variantes: la Capitana Carter.

Después terminaría encarnando brevemente a esta versión cuando en 2002 llegaba a los cines Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Por tanto, no resultaría sorprendente que Atwell interpretase en Doomsday a múltiples variantes de Peggy.

Asimismo, cabe recordar que recientemente en redes sociales ya circulan supuestamente unas imágenes de uno de los cuatro adelantos de Vengadores: Doomsday. Concretamente, el centrado en Steve Rogers, el cual comenzaba con el personaje de Chris Evans llegando en moto a la casa que parece compartir con Peggy Carter. El héroe observa su traje de Capitán América, solo para meterlo después en un baúl y aparecer sujetando en brazos a un bebé.

Dicho esto, los rumores más recientes indicaban que Atwell desempeñará un papel menor en la cinta de los Russo antes de tener una mayor relevancia en Vengadores: Secret Wars, que llegará a las salas el 17 de diciembre de 2027. Por otra parte, en su reciente paso por el podcast Happy, Sad, Confused, la actriz confesó sentirse frustrada por cómo terminó la Capitana Carter en la secuela de Doctor Strange, donde una desatada y enfurecida Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) la eliminaba abruptamente.

"Ella decía algo así como: 'podría hacer esto todo el día', y acto seguido la abren en canal con un frisbee", confesó. Atwell explicó que los espectadores terminaron con la sensación de que aquella frase de la Capitana Carter carecía de sentido dentro de la escena y que, en su opinión, ese desenlace no dejaba en buen lugar a Peggy Carter.