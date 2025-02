"La cagué": Marion Cotillard admite la ridícula muerte Talia al Ghul en el Batman de Nolan

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

El caballero oscuro: La leyenda renace, última entrega de la trilogía de Batman dirigida pro Christopher Nolan, considerada una de las mejores adaptaciones de cómics de todos los tiempos, también cuenta con algunos momentos ridículos. Concretamente hay una escena que recibió muchas críticas por parte de los fans, y ahora la actriz Marion Cotillard ha admitido su parte de culpa.

En la secuencia, el personaje de Miranda Tate da un discurso mientras muere lentamente en una curiosa posición. Y no solo los espectadores criticaron la secuencia y la extraña forma de perder la vida de una mujer que, en realidad, era la emblemática Talia al Ghul, ya que años después Cotillard reconoce que tampoco quedó contenta con el resultado de su escena final en el Batman de Nolan.

"No bordé esa escena. No encontré la posición correcta. No encontré el camino correcto... Estaba estresada. A veces sucede que arruinas algo. Así que la cagué", confesó en una entrevista con Les Rencontres du Papotin.

Esta no es la primera vez que Cotillard aborda la secuencia, algo de lo que ya habló en una entrevista de 2016 con Allociné. "A veces hay errores, y cuando ves esto en la pantalla, piensas: '¿Por qué? ¿Por qué se quedaron con esa toma?'. Pero o culpas a todos o a nadie. Pensé que la gente había reaccionado de forma exagerada porque era difícil identificarse solo con esta escena. Cuando hago lo mejor que puedo para encontrar la autenticidad en cada personaje que interpreto, es difícil que se acuerden solo de esa escena", admitió.

Cotillard, que ganó el premio Oscar por su trabajo en La vida en rosa y logró una segunda nominación por Dos días, una noche, ha participado en importantes producciones como Origen, también las órdenes de Nolan, De óxido y hueso, Annette, Pequeñas mentiras sin importancia, Enemigos públicos, El sueño de Ellis o Un buen año.

La icónica trilogía de Nolan, protagonizada por Christian Bale como Bruce Wayne, comenzó en 2005 con Batman Begins, mientras que El caballero oscuro y su continuación se lanzaron en 2008 y 2012 respectivamente.