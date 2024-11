Donald Trump creyó que Christian Bale era realmente Bruce Wayne en el rodaje de El caballero oscuro

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

La trilogía El Caballero Oscuro está considerada como una de las mejores sagas de superhéroes de toda la historia. Su protagonista, Christian Bale, ha relatado que, durante el rodaje del filme de Christopher Nolan, mantuvo un encuentro de lo más surrealista con el mismísimo Donald Trump.

Nolan comenzó a filmar en mayo de 2011, la última entrega cinematográfica de su Batman. Para rodar las escenas de la cinta que tienen lugar en Industrias Wane, el realizador británico trasladó su producción hasta uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, la Torre Trump.

En concreto, las secuencias en las que a Bruce Wayne le expulsan de una reunión con los socios directivos y sale del rascacielos. Esto supuso un momento inolvidable en la vida de Christian Bale, quien terminó conociendo nada menos que a Donald Trump.

El actor le ha confesado a Variety, que mantuvo un encuentro de lo más peculiar con el magnate y expresidente de los Estados Unidos. Según recuerda Bale, Trump le pidió que "subiese a su oficina", a lo que, en aquel momento, vestido como Bruce Wayne, accedió.

Al parecer fue mientras conversaban cuando el empresario, debió pensar que el protagonista de películas como American Psycho o, El maquinista, era el multimillonario playboy de Gotham City. Lo que a Bale le resultó divertido, y actuó como si así fuese.

El regreso del caballero oscuro (2012) supuso la completa despedida de Bale como Bruce Wayne/Batman. Desde entonces, son legión quienes anhelan que el intérprete vuelva a encarnar al cruzado de la capa. Y, de hecho, se mostró abierto a esta posibilidad siempre y cuando fuese Nolan el que se pusiera al timón de una nueva entrega de la exitosa franquicia.

Es más, no hace mucho, el realizador, que arrasó en los Oscar 2024, con Oppenheimer, aseguraba en una entrevista con Showsa que, "sería un sueño" regresar a la saga, aunque, no se encuentra entre sus planes, y ahora ya hay otros que se han encargado de tomar el relevo para continuar con el personaje.

En cualquier caso, Batman tiene asegurado su regreso a los cines. Y es que tras la aclamada serie de El Pingüino de HBO protagonizada por Colin Farrell, la secuela de The Batman que dirigirá nuevamente Matt Reeves está ultimando su guion con vistas arrancar su producción a finales de este mismo año. De hecho el estreno del filme protagonizado de nuevo por Robert Pattinson está previsto para el 2 de octubre de 2026. Más tardará en llegar The Brave and the Bold, el Batman del nuevo Universo DC de James Gunn que no verá la luz hasta dentro de varios años.