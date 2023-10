Filtradas imágenes inéditas del Joker de Heath Ledger en El caballero oscuro de Christopher Nolan

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Christopher Nolan triunfó entre crítica y público con El caballero oscuro, la segunda entrega de su trilogía de Batman protagonizada por Christian Bale. Y ahora han salido a la luz unas espectaculares e inéditas imágenes de Heath Ledger como el Joker, el villano por cuya encarnación el actor australiano ganó el Oscar meses después de morir.

La película, estrenada en 2008, fue un éxito rotundo y buena parte del mismo, que consiguió entre los amantes de los superhéroes y también entre el público más alejado de un género que no era tan popular como en estos días, se debió al propio Ledger, que interpretó a una encarnación del Joker muy distinta de como se había retratado al archienemigo de Batman hasta entonces.

La del actor australiano, que falleció trágicamente a los 28 años meses antes del estreno en cines del filme de Christopher Nolan, se convirtió en una de las actuaciones más aplaudidas por los seguidores del Universo DC valiéndole a Ledger un Oscar póstumo a mejor actor de reparto.

Su memorable encarnación del Príncipe Payaso del Crimen, unida a su inesperada muerte, agrandó aún más su leyenda con constantes detalles y rumores sobre su plena dedicación, física y mental de forma casi enfermiza, al personaje tanto antes como durante el rodaje.

Ahora, unas nuevas fotografías de la filmación de El caballero oscuro muestran el proceso de maquillaje al que Ledger se sometía durante el rodaje de la película para transformarse en el Joker. La primera de ellas es, sin duda alguna, la más impactante, pues en ella puede verse al intérprete en su habitación con ojeras, sin camiseta y prácticamente desmaquillado, salvo por la tan característica como siniestra sonrisa carmesí del Joker en el rostro.

Never before seen pictures of Heath Ledger putting on his own Joker makeup for #TheDarkKnight 🦇



They used the scenes where the Joker has makeup all over his hands when he didn't have his gloves on 🃏 pic.twitter.com/mQ0w71pLwQ