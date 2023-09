¿Los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton en Aquaman 2: El reino perdido?

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Momoa volverá a surcar los océanos cuando el próximo 20 de diciembre llegue a los cines la secuela de Aquaman. Y mientras se acerca la fecha de estreno, su director, Jame Wan, ha roto su silencio sobre si, finalmente, Ben Affleck y Michael Keaton tendrán un cameo en la película.

Después de sus estelares apariciones en The Flash, los seguidores del Universo DC esperaban que tanto Affleck como Keaton se dejaran ver en Aquaman and the Lost Kingdom. Es más, según informó The Hollywood Reporter el pasado mes de julio, ambos habían participado en la cinta protagonizada por Momoa, llegando a filmar escenas en algún momento.

Y, de hecho, a finales de julio de 2022, Affleck hizo reshoots como Bruce Wayne para reemplazar una escena que filmó Keaton. Sin embargo, Wan que ya dirigió la primera entrega de la franquicia en 2018, confesó que tuvo que hacer varios ajustes en la película para hacerla encajar en los planes que James Gunn tiene para su Universo DC.

Esto se debe a que la intención de Gunn y Peter Safran era la de desvincular a Aquaman 2 de anteriores filmes fallidos, así como evitar comenzar un nuevo universo cinematográfico confundiendo al público. Para sorpresa de todos, James Wan ha roto su silencio sobre la posibilidad de que tanto Affleck como Keaton protagonicen un cameo en la nueva entrega de la franquicia en una reciente entrevista con Entertainment Weekly.

"Lo difícil al principio era no saber si Aquaman saldría primero o después [de The Flash]. Así que teníamos que estar preparados. Al fin y al cabo, lo mejor que puedo decir de esta película es que no está conectada en modo alguno con ninguna de ellas. Eso es lo esencial", comentó el realizador sobre el filme, que, en principio, iba a lanzarse en marzo de 2023, varios meses antes del regreso de Keaton en The Flash, estrenada el pasado mes de julio.

Sin embargo, cuando se le preguntó si el actor volverá a estar en la secuela de Aquaman junto a Ben Affleck como Bruce Wayne/Batman, su respuesta fue tajante: "esto es un 'sin comentarios', en este momento* Vas a tener que esperar a que salga la película". Más allá de que finalmente tengan o no su cameo, quienes sí regresarán para formar parte de la trama serán Yahya Abdul-Mateen II de nuevo en el papel del villano Black Manta, Patrick Wilson como Orn, alias Ocean Máster y, Amber Heard, que volverá a poner rostro a Mera.