La brusca reacción de Lady Gaga al escuchar cantar a Joaquin Phoenix en Joker 2

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 4 de octubre llegará a los cines Joker 2: Folie À Deux. La secuela, de nuevo dirigida por Todd Phillips, estará protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga y contará con un importante componente musical donde ambos personajes tendrán que interpretar varios temas. Precisamente, Gaga tuvo una curiosa reacción al escuchar cantar por primera vez a Phoenix en el rodaje.

Phoenix repetirá su rol como Arthur Fleck que, tras lo ocurrido en la primera película, está internado en el manicomio de Arkham. Allí conoce a Harley Quinn, interpretada por Gaga, otra interna del sanatorio, en lugar de ser una doctora psiquiatra, como marca el origen del personaje. Ambos viaje un viaje de "locura compartida" con una banda sonora ofrecida esta vez por sus propias voces.

Y es que pese a que Gaga sea una artista consagrada, Phoenix no cuenta con esa experiencia musical y ha confesado que sus dotes como intérprete provocaron una abrupta y graciosa reacción en la cantante. "Si que recuerdo que [Gaga] escupió el café la primera vez que canté, y me sentí bien, era emocionante y me hizo sentirme confiado", relataba Phoenix en una entrevista con Empire, donde la anécdota terminó desencadenando una reacción positiva por parte de Gaga.

"Es una persona muy alentadora. Siempre me decía: 'Haz lo que sientes, está bien'", continuó el protagonista de Her y Napoleón. "Para alguien que no es un intérprete musical, puede ser... incómodo hacer eso, pero también muy emocionante", añadió el actor.

Sin embargo, la interpretación de las canciones de la película no han sido un gran reto únicamente para Phoenix. Y es que, pese a toda experiencia acumulada encima de los escenarios durante varias décadas y los millones de discos vendidos, la artista ha explicado que tuvo que esforzarse al máximo ya que se vio obligada a cambiar su técnica vocal para el filme.

"La gente me conoce por mi nombre artístico, Lady Gaga, ¿verdad? Esa soy yo como intérprete musical, pero no es quien soy en esta película. Estoy interpretando a un personaje, así que he trabajado mucho para cantar como Lee, y no como artista", sentenció Gaga también en dicha entrevista con Empire.

Al igual que otras producciones basadas en personajes de DC comics como la secuela de The Batman o la adaptación de Superman que producirá J.J. Abrams, Joker 2 se estrena como parte del sello DC Elseworlds, la marca dentro de la que Warner lanzará todas las películas y series independientes, es decir, que no estén dentro del canon oficial del nuevo Universo DC que prepara James Gunn. Una nueva saga que en la gran pantalla arrancará en julio del próximo año con el estreno de Superman protagonizada por David Corenswet.

Dirigida nuevamente por Todd Phillips, quien ha coescrito el guión del filme junto a Scott Silver, además de Phoenix y Gaga, la secuela también cuenta en su reparto con nombres como Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland o Catherine Keener.