Joker 2: Folie á Deux será un musical con 15 versiones de canciones muy conocidas

La secuela de Joker verá la luz en cines el 4 de octubre de 2024 con Joaquín Phoenix y Lady gaga como protagonistas. Mientras se acerca la fecha de estreno, una nueva información asegura que Folie à Deux será un musical a lo "jukebox" (rockola), o, dicho de otra manera, será una película en la que se reinterpretarán varias canciones de éxito.

Joker: Folie à Deux continuará explorando la compleja y perturbada mente del más grande villano de Batman. Sin embargo, la idea de que el filme, dirigido de nuevo por Todd Phillips, fuese un musical es algo que no termina por convencer a todo el mundo, debido principalmente al retorcido y oscuro mundo al que pertenecen tanto el Príncipe Payaso del Crimen como Harley Quinn.

Pero este salto al género musical justificaría la elección de Gaga en el papel de la díscola compañera criminal de Arthur Fleck. Ahora, según informa Variety, este extremo parece plenamente confirmado y la secuela se reinterpretarán al menos 15 canciones muy conocidas. Entre ellas estará 'Thats entertainment', el tema principal de Melodías de Broadway, filme estrenado en 1955 que contaba con Fred Astaire y Cyd Charise como protagonista.

Esto iría acorde con otras cintas musicales como Rock of Age, en la que Tom Cruise, Alec Baldwin, Diego Bonetta o Russell Brand entre muchos otros, versionaban algunos de los temas de rock más representativos de bandas como Poison, Guns and Roses o White Snake. No obstante, el medio también señala la posibilidad de que la secuela de Joker incluya en su repertorio una canción creada específicamente para la película.

Dirigida nuevamente por Phillips, quien ha coescrito el libreto del filme junto a Scott Silver, Joker: Folie à Deux también cuenta en su reparto con Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Jacob Lofland o Catherine Keener. Y estará enmarcada dentro del sello Elseworlds (Otros mundos) en el que James Gunn alberga los proyectos que se mantienen al margen de la cronología oficial de su nuevo Universo DC, como el Superman producido por J.J. Abrams o la secuela de The Batman de Matt Reeves.