Delirante tráiler de Joker 2: Folie á Deux con un nuevo origen de Harley Quinn y la fuga de Arkham

Ya está aquí el primer tráiler de Joker: Folie à Deux, la secuela en la que Joaquin Phoenix retomará su personaje de Arthur Fleck... que ya no está solo. El villano de DC encontrará una compañera de locuras, y de delirios musicales, en Harley Quinn, encarnada por el gran fichaje de esta secuela, Lady Gaga.

"La música sirve para sanarnos, para curar nuestras heridas", señala el tráiler confirmando así que el elemento musical será clave en esta secuela ya que durante su metraje, e integrados en la trama del filme a través de las psicóticas ensoñaciones de los dos personajes protagonistas, se reinterpretarán varios temas legendarios de éxito.

Así, tras mostrar el primer encuentro entre los dos internos del manicomio Arkham, confirmando así que la película reescribirá el origen de Harley Quinn, el tráiler alterna imágenes reales del centro de internamiento, del que los enamorados protagonistas llegarán a escapar, con alucinaciones escénicas en las que Joker y Harley Quinn representan a dúo fragmentos de viejos musicales o obras de teatro de Broadway.

Hay que recordar que el "Folie à deux" del título de la película es una expresión francesa cuya traducción literal podría ser algo así como "locura de dos" o "locura compartida" y que hace referencia a un extraño síndrome psiquiátrico en el cual un síntoma psicótico, como la paranoia o el delirio, se comparte o "contagia" a otra persona.

En todo caso, en el tráiler no se ve aún ni a Phoenix ni a Gaga interpretando vocalmente ningún número musical. Sin embargo, sí se escucha una versión de la canción What The World Needs Is Love, el mítico tema de los años 60 de Jackie DeShannon.

Joker: Folie á Deux verá la luz en cines el 4 de octubre y, al igual que otras producciones basadas en personajes de DC comics como la secuela de The Batman o la adaptación de Superman que producirá J.J. Abrams, Joker 2 se estrena como parte del sello DC Elseworlds, la marca dentro de la que Warner lanzará todas las películas y series independientes, es decir, que no estén dentro del canon oficial del nuevo Universo DC que prepara James Gunn. Una nueva saga que en la gran pantalla arrancará en julio del próximo año con el estreno de Superman protagonizada por David Corenswet.

Dirigida nuevamente por Todd Phillips, quien ha coescrito el guión del filme junto a Scott Silver, además de Phoenix y Gaga, la secuela también cuenta en su reparto con nombres como Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland o Catherine Keener.