Joker 2: Lady Gaga no fue la primera opción para Harley Quinn

WARNER BROS.

La secuela de Joker verá la luz en cines el próximo 4 de octubre de nuevo protagonizada por Joaquin Phoenix. Y Francine Maisler, la directora de casting del filme ha revelado que Lady Gaga no fue la primera opción para el papel de Harley Quinn y que, de hecho, fue un empeño del director Todd Phillips. Sin embargo, reconoce que tras ver el trabajo de la artista, se sorprendió mucho con la interpretación de Gaga como la deselequibrada amante de Joker.

"No propuse a Lady Gaga. No fue idea mía. Fue cosa de Todd Phillips. Pero os diré que es realmente sorprendente y buena. La vi y me sorprendió mucho", aseguró la directora de casting en durante su paso por el festival de cine celebrado en la ciudad checa de Karlovy Vary en declaraciones recogidas por Indiewire.

"Quiero decir, todos sabíamos lo que hizo en ‘Ha nacido una estrella’, pero pensé: ‘Oh, bueno, eso está dentro de su zona de confort’ algo que puede hacer y parecer auténtica. Pero esto... en serio, es muy buena", aseguró Maisler que se quedó atónita ante la actuación de Gaga como esta nueva versión de Harley Quinn, que estará muy alegada de la de Margot Robbie.

De hecho, tal y como se avanzó en el primer tráiler, Joker: Folie á Deux cambiará el origen del personaje, que no conocerá al villano de Batman siendo doctora de Arkham, sino una interna más.

Creada por Bruce Timm y Paul Dini especificamente para la serie de animación de Batman de los años 90, donde hizo su primera aparición en el capítulo 22, titulado Un favor para el Joker, Harleen Frances Quinzel era una psiquiatra del centro penitenciario Arkham Asylum que termina enamorándose perdidamente de su interno más perturbado, el Joker.

La doctora comenzó a mantener un romance con el Príncipe Payaso del Crimen, ayudándolo en no pocas ocasiones a escapar de su oscura celda, y poco después compartiendo su criminal locura y convirtiéndose en su mayor aliada, tomando la identidad de Harley Quinn. El personaje gustó tanto a los seguidores del Universo DC, que, acabó formando parte del mundo de Batman y su pintoresca galería de villanos en los cómics.

Esta historia 'canonica' de origen de Harley Quinn como doctora parte del equipo médico de Arkham que primero trata y después se enamora de Joker fue la que siguió el personaje en su primer salto a la gran pantalla, cuando fue interpretado por Margot Robbie en Escuadrón Suicida.

Pero ahora, esta nueva versión del personaje encarnada por Gaga en Joker: Folie à Deux cambia notablemente el origen de su relación. Así el tráiler de la secuela, ya confirmó que el personaje de Gaga, al igual que el Arthur Fleck de Phoenix, una paciente más de Arkham.

Dirigida nuevamente por Todd Phillips, quien ha coescrito el guión del filme, que tendrá un importante componente musical, junto a Scott Silver, además de Phoenix y Gaga, la secuela también cuenta en su reparto con nombres como Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland o Catherine Keener.

Joker: Folie á Deux verá la luz en cines el 4 de octubre y, al igual que otras producciones basadas en personajes de DC comics como la secuela de The Batman o la adaptación de Superman que producirá J.J. Abrams, Joker 2 se estrena como parte del sello DC Elseworlds, la marca dentro de la que Warner lanzará todas las películas y series independientes, es decir, que no estén dentro del canon oficial del nuevo Universo DC que prepara James Gunn. Una nueva saga que en la gran pantalla arrancará en julio del próximo año con el estreno de Superman protagonizada por David Corenswet.