BringBackTonyStarkToLife: Fans de Marvel exigen el regreso de Iron Man al UCM con un anuncio gigante

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Parece que las campañas del fandom no son exclusivas de los seguidores de los superhéroes de DC. Fans marvelitas también se suman a estos movimientos tan de moda y lanzan una campaña que pide el regreso de Iron Man al Universo Cinematográfico Marvel. La iniciativa ha comenzado con alquilar una valla publicitaria gigante con la que exigen a la Casa de las Ideas traer de nuevo a la vida al personaje de Robert Downey Jr.

El lanzamiento del Snyder Cut, tras años reclamado que viera la luz a través de #RelaseTheSnyderCut, ha incentivado que los fans se animen a pedir cambios al UCM. Ha sido en Los Ángeles donde los transeúntes se han encontrado con la valla que, además, tiene un hashtag, #BringBackTonyStarkToLife, para ampliar la campaña en redes sociales, donde numerosos seguidores se han sumado también.

El cartel pide que el 24 de abril se convierta en viral, pues será segundo aniversario del estreno de 'Vengadores: Endgame'.

LMAO WHAT #bringbacktonystarktolife ‼️‼️‼️‼️ i support ‼️‼️ pic.twitter.com/pWr8ggJrOA — ☾ canadian | is alive in minecraft ★ (@CANADlANCR) April 22, 2021

La muerte Iron Man en 'Endgame', donde sacrificó su vida para acabar con Thanos y su ejercito, supuso un antes y un después de la franquicia cinematográfica. Aunque en la cinta también murió la Viuda Negra de Scarlett Johansson, es a Tony Stark a quien quiere el fandom traer de vuelta, al ser la piedra angular de todo el UCM, pues fue la cinta protagonizada por Downey la que impulsó toda la saga de éxito que es ahora.

in honor of #BringBackTonyStarktolife im starting the campaign to #KillSteveRogers . lets get marvel to hear our voice as fans https://t.co/eW0OYislVI — ◜ ♱ ― (@saintborgias) April 22, 2021

billboards are shockingly cheap and frankly more freaks with an extra $2500 should be placing their worldview into the air https://t.co/55lGNM4g3c — mike ginn (@shutupmikeginn) April 22, 2021

Habrá que ver si Kevin Feige toma nota y trae de vuelta a Iron Man, cosa que, de momento, parece poco probable. De momento, según apuntó Deadline en septiembre de 2019, el superhéroe estaría de vuelta para 'Viuda Negra', cuyo estreno será el 9 de julio. Aunque, como bien sabe el público, esta cinta está ambientada antes de lo sucedido tanto en 'Infinity War' como en 'Endgame'.