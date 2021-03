Viuda Negra (Black Widow) se estrenará en cines y en Disney+ en Estados Unidos con coste adicional

MADRID, 23 Mar. (CultuarOcio) -

Tras más de un año de retrasos por la pandemia, Disney ha puesto fecha, parece que al fin definitiva, al estreno de Viuda Negra (Black Widow). El filme protagonizado por Scarlett Johasson finalmente llegará, al menos en Estados Unidos, a los cines y a Disney+, a través de un acceso Premium con coste adicional el próximo 9 de julio convirtiéndose en la primera película de Marvel que se estrena directamente en el servicio de streaming.

La película, cuyo sigue así la estela de otras producciones de Disney como el remake de Mulán, Soul o la más reciente Raya y el último dragón. Además, la compañía ha anunciado que Cruella, el filme protagonizado por Emma Stone, también seguirá el mismo método de estreno en los cines estadounidenses que estén abiertos y en su servicio de streaming a través de Premier Access el 28 de mayo. Lo mismo ocurrirá con Luca, lo nuevo de Pixar, que verá la luz el 18 de junio.

Mark your calendars! New release dates and details for Marvel Studios' "Black Widow" and "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings": https://t.co/yTptaNeNEV