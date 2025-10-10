Bradley Cooper se une a Margot Robbie en la precuela de Ocean's Eleven en sustitución de Ryan Gosling - CONTACTO

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Bradley Cooper se unirá a la precuela de Ocean's Eleven junto a Margot Robbie. Así, todo apunta a que el protagonista de Ha nacido una estrella reemplazará a Ryan Gosling en la cinta que, dirigida por Lee Isaac Chung (Minari), estará ambientada en la Europa de los años 60.

Según informa Deadline, Cooper está en negociaciones para unirse al reparto de la precuela. No obstante, el medio no mencionó en ningún momento a Gosling que, según reveló el productor de la película Josey McNamara en 2023, protagonizaría la película junto a Robbie.

El medio señala, además, que Cooper mantiene una estrecha relación con Robbie desde hace años y llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con ella, pues los dos nominados al Oscar aún no han protagonizado ninguna película juntos. Pero antes, Cooper tiene previsto el estreno de Sin conexión el 20 de febrero de 2026, comedia dirigida por él y que también protagoniza, junto a Will Arnett y Laura Dern.

La precuela de Ocen's Eleven, que lleva en "desarrollo activo" desde 2022, tiene previsto comenzar su rodaje el año que viene y, más allá de que estará ambientada en los años 60 en algún lugar de Europa, los detalles sobre la trama permanecen aún bajo llave. Carrie Solomon firma el guion, basado en los personajes creados por George Clayton Johnson y Jack Golden Russell. Además, el proyecto corre a cargo de LuckyChap, la productora de Robbie.

En cuanto a Ocean's 14, George Clooney ha revelado recientemente que Warner Bros ya ha dado luz verde al presupuesto. La cinta, que aún no cuenta con fecha oficial de estreno, volverá a reunir a un reparto estelar encabezado por Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts y Matt Damon.