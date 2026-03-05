La precuela de Ocean's Eleven con Margot Robbie vuelve a quedarse sin director - FRED DUVAL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Protagonizada y producida por Margot Robbie, la precuela de Ocean's Eleven ambientada en la Europa de los años 60 vuelve a quedarse sin director. Lee Isaac Chung, cineasta que había tomado el relevo tras la salida previa de Jay Roach, el realizador vinculado al proyecto cuando se anunció en 2022, abandona el largometraje.

Según revela un portavoz de Warner Bros. a Entertainment Weekly, "se trata de una separación amistosa por diferencias creativas". El estudio y LuckyChap, la productora de Robbie que impulsa el filme, han emitido un comunicado en el que destacan que "Lee Isaac es un talento cinematográfico único, cuya visión y colaboración han sido inestimables a lo largo de este camino".

"La experiencia con él no ha hecho más que aumentar nuestro entusiasmo por volver a trabajar juntos en futuros proyectos", añaden sobre el director de Minari. Historia de mi familia y Twisters.

Las salidas de Lee Isaac Chung y Jay Roach no son los únicos cambios que ha encadenado la precuela de Ocean's Eleven. Tras su anuncio en 2022, Ryan Gosling llegó a estar en conversaciones para coprotagonizarla y reencontrarse con Margot Robbie tras compartir pantalla en Barbie, pero en octubre de 2025 se informó de que Bradley Cooper pasó a situarse como principal candidato para el papel masculino.

Según señaló Deadline, Cooper, que aún estaría en negociaciones para unirse a la precuela de Ocean's Eleven, mantiene una estrecha relación con Robbie desde hace años y llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con ella. Los dos nominados al Oscar aún no han protagonizado ninguna película juntos.

Todo apunta a que la primer colaboración entre ambos intérpretes será en este proyecto, todavía sin título, que se concibe como una nueva pieza dentro del universo iniciado por Steven Soderbergh con Ocean's Eleven en 2001, que a su vez era un remake de La cuadrilla de los once, película de 1960 protagonizada por Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr.

EN MARCHA OCEAN'S 14 CON GEORGE CLOONE, BRAD PITT Y JULIA ROBERTS

Mientras la precuela busca nuevo timón creativo, el futuro de la franquicia principal sigue avanzando. George Clooney ha asegurado que Warner Bros. ya ha aprobado el presupuesto de Ocean's 14 y ha indicado que la nueva entrega reunirá de nuevo a varios rostros emblemáticos del reparto, entre ellos Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y Julia Roberts. Por el momento, el filme no tiene fecha de estreno.

Las cuatro películas de la franquicia Ocean's estrenadas hasta la fecha han recaudado en total 1.422 millones de dólares en la taquilla mundial. Ocean's Eleven sumó 450 millones con un presupuesto de 85, Ocean's Twelve alcanzó los 362,7 millones con un coste de producción de 110, Ocean's Thirteen amasó 311 millones con un presupuesto estimado de 85 millones y Ocean's 8 reunió 297,7 millones con unos 70 de presupuesto.