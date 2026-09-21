Confirmado el regreso de Brad Pitt en la secuela de Guerra Mundial Z, que ya tiene director

Confirmado el regreso de Brad Pitt en la secuela de Guerra Mundial Z - PARAMOUNT

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Una secuela de Guerra Mundial Z empezó a tomar forma poco después del estreno de la película original, en 2013, pero no acabó de materializarse, con el proyecto pasando de las manos de un cineasta a otro. Ahora, parece que una segunda entrega de la cinta posapocalíptica de zombis protagonizada por Brad Pitt está más cerca que nunca.

Según señala The Hollywood Reporter, Pitt volverá a dar vida al experto investigador de las Naciones Unidas Gerry Lane en un filme dirigido por Edward Berger y con un guion de Dennis Kelly. El realizador es conocido por títulos como Sin novedad en el frente, que se hizo con el Oscar a mejor película internacional y Cónclave. Por su lado, Kelly ganó un premio Tony por el libreto del musical de Matilda y es el creador de la serie Utopia.

Aparte de dirigir el filme, Berger ejercerá de productor ejecutivo mientras que Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner producirán a través de Plan B Entertainment.

LA ACCIDENTADA HISTORIA DE LA SECUELA, QUE IBA A CONTAR CON BAYONA Y FINCHER

Cabe recordar que la secuela de Guerra Mundial Z ya intentó sacarse adelante en el pasado. En una fase inicial del desarrollo, Juan Antonio Bayona quedó ligado a la dirección y Steven Knight, creador de Peaky Blinders, fue el encargado de escribir el guion. Más tarde, el proyecto incorporó una nueva versión del libreto a cargo de Kelly. Aunque la cinta llegó a fijar una fecha de estreno (el 9 de junio de 2017), acabó entrando en una serie de retrasos que la llevaron a un punto muerto.

David Fincher tomó el testigo de Bayona cuando este abandonó el proyecto, pero Paramount lo canceló en 2019. Años después, el director de Seven o El club de la lucha reveló que su visión para la secuela era semejante a The Last of Us y admitió que la serie de HBO tenía "mucho más espacio para explorar las mismas cosas". En 2025, cuando Skydance se hizo con Paramount, convirtió la película en una de sus principales prioridades.

Inspirada en una novela de Max Brooks y dirigida por Marc Forster, Guerra Mundial Z relataba la historia de un apocalipsis zombi centrándose en la lucha por conseguir la cura del virus. El tercer acto se reescribió y se volvió a rodar, disparando el presupuesto, que, según datos de Box Office Mojo, llegó a los 190 millones de dólares, pero la cinta resultó un éxito en taquilla, recaudando 540 millones a nivel mundial.