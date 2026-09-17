1117755.1.260.149.20260917110204 Brad Pitt protagoniza En el corazón de la bestia: "Es la película físicamente más exigente que he hecho nunca" - EUROPA PRESS

TENNESSEE, 17 Sep. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Brad Pitt se enfrenta a la naturaleza más extrema y a sus propias emociones en la película En el corazón de la bestia, el nuevo thriller de aventuras dirigido por David Ayer que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre. La película celebró su estreno mundial en el FirstBank Amphitheater de Franklin, Tennessee, donde el protagonista aseguró que se trata del trabajo más duro a nivel físico de toda su carrera.

"Diría que ha sido lo más exigente físicamente que he hecho nunca", afirmó Pitt en declaraciones a CulturaOcio a su llegada a la premiere. "De principio a fin estuvimos expuestos a todo. Había humedad, hacía frío y tuvimos que hacer un trabajo físico bastante duro", recordó el intérprete.

Sin embargo, la exigencia de En el corazón de la bestia no se limitó al terreno físico. "El listón emocional también estaba muy alto, así que no podría decir que una cosa fue más difícil que la otra. Ambas iban de la mano", señaló Pitt, que se mostró especialmente satisfecho con el resultado. "Todo sirve para contar la historia. Todo forma parte de la historia", añadió.

En la cinta, Pitt encarna a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que, tras sufrir un accidente aéreo, queda atrapado junto a su perro de combate, Odin, en plena naturaleza salvaje de Alaska. Los dos deberán luchar contra los elementos para sobrevivir, en una historia que pone en primer plano el vínculo entre el hombre y su compañero canino.

Precisamente fue ese componente emocional lo que más impresionó al propio Pitt. "Me sorprendió lo mucho que me emocionó todo esto, especialmente el final de la película, y la sensación de calidez y bienestar que me produjo", confesó. "Habla de aquello que nos une y de cómo debemos tratarnos los unos a los otros, tal como lo hacen nuestros perros con nosotros", reflexionó el actor. Brad explicó que, a la hora de construir sus personajes, suele recurrir a su propia experiencia: "Por lo general, yo aporto mis propias experiencias vitales al personaje".

PITT, RUMBO A SAN SEBASTIÁN

Tras la premiere mundial en Tennessee, Pitt viajará a España la próxima semana. El actor asistirá al Festival de Cine de San Sebastián junto al director David Ayer para presentar En el corazón de la bestia en la Sección Oficial, fuera de concurso.

Una visita que el intérprete espera con especial entusiasmo. "Estoy muy emocionado", afirmó, antes de revelar que tiene además un motivo personal para aprovechar su estancia en la ciudad. "De allí es mi escultor favorito, Eduardo Chillida, así que también quiero ir a ver algunas de sus obras", contó entusiasmado.

Al frente de En el corazón de la bestia se encuentra David Ayer, cineasta que vuelve a trabajar con Brad Pitt después de haberle dirigido en Corazones de acero (Fury). Para Ayer, no hubo dudas de que el actor era la elección adecuada para encarnar a James Belmont.

"Creo que Brad era el actor perfecto para este papel, simplemente por la forma en la que conectó con el guion", aseguró el director. "Yo lo leí, lloré y volví a llorar. Él tuvo la misma experiencia al leerlo y vio algo sencillo, hermoso y emotivo. Era el actor perfecto", explicó.

Ayer reconoce que uno de los principales retos de la película consistía en encontrar el equilibrio entre la espectacularidad de una historia de supervivencia y el viaje íntimo de su protagonista. "Con una película como esta, hay que mantener un buen ritmo. Tienes que conseguir que la historia avance, porque pasan muchas cosas. Hay acción, pero también mucha carga emocional", señaló.

UNA CARTA DE AMOR A UN PERRO

Detrás de la relación entre James y su perro Odin se encuentra una experiencia profundamente personal del guionista Cameron Alexander. El escritor reveló en la premiere que la historia nació en uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Escribí esta historia porque profesionalmente no estaba teniendo ningún éxito en Los Ángeles. Estaba completamente arruinado. Estaba triste, me sentía solo y tenía la sensación de que mi único amigo en la vida era mi perro, que estaba siempre a mi lado", recordó Alexander en declaraciones a CulturaOcio.

Esa relación acabó convirtiéndose en el germen de toda la película. "En lugar de intentar inventarme una trama disparatada o cosas por el estilo, simplemente escribí una carta de amor a mi perro", explicó. "Toda la película es una metáfora de las distintas dificultades por las que él y yo pasamos juntos", concluyó el guionista.