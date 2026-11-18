Brad Pitt con una pistola y un muerto en el nuevo tráiler de Las nuevas desventuras de Cliff Booth - NETFLIX

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en Hollywood está dirigida por David Fincher con un guion de Quentin Tarantino y aterriza en cines el 25 de noviembre, antes de desembarcar en Netflix el 23 de diciembre. La plataforma ha lanzado un nuevo tráiler en el que Brad Pitt, con un aura desbordante, se mete en grandes problemas.

El adelanto, de apenas un minuto de duración, comienza con el personaje de Elizabeth Debicki preguntándole a Booth su edad, a lo que él responde que es "demasiado mayor para ser el doble de John Travolta y de Suzanne Somers".

El avance continúa entre fiestas y diversión. "¿Hay algo que te guste que no sea una locura?", le plantea la mujer. "Tú me gustas. Eso no es una locura", contesta el protagonista con un toque de humor. Sin embargo, pronto llegan los problemas cuando Pitt dispara a quemarropa a alguien y tendrá que hacer desaparecer el cadáver.

En otro encuentro, un hombre lo reconoce como "el tío que le dio una paliza a Bruce Lee". Al final del metraje, Booth le asegura a la mujer que va a abandonar la situación, pero ella le recrimina que "no puedes simplemente dejarlo ahí".

Las nuevas desventuras de Cliff Booth se sitúa en 1977, "ocho años después de que el personaje de Pitt se cruzara con la familia Manson en el Hollywood de 1969 que Quentin Tarantino retrató en Érase una vez en Hollywood. Los Ángeles ya no necesita a un doble de acción que se encargue de los hippies como antes. Pero Hollywood siempre tendrá problemas, y algunos solo puede resolverlos alguien con las habilidades únicas (y, en ocasiones, al margen de la ley) de Cliff", reza la sinopsis del filme.

Dirigida por Fincher y escrita por Tarantino, Las nuevas desventuras de Cliff Booth también cuenta en su elenco con Scott Caan, Carla Gugino, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian. El propio Pitt y Ceán Chaffin son los productores de la película.