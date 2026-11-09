Archivo - Quentin Tarantino creía que estaba "defraudando" a Brad Pitt al no dirigir Las nuevas desventuras de Cliff Booth - CONTACTO - Archivo

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en Hollywood, se estrenará en salas IMAX el 25 de noviembre. David Fincher dirigirá la cinta a partir de un guion de Quentin Tarantino, que inicialmente iba a dirigir la película. Ahora, el director de Pulp Fiction o Kill Bill ha admitido que, cuando decidió desvincularse del proyecto, pensó que estaba decepcionando a su protagonista, Brad Pitt.

En una entrevista con Empire, Tarantino aseguraba que sintió que "realmente estaba defraudando" a Pitt cuando decidió que finalmente no dirigiría Las desventuras de Cliff Booth. "Me sentí mal por ello", admite el realizador. Además de trabajar juntos en Érase una vez en Hollywood, que en 2019 le valió a Pitt el Oscar a mejor actor de reparto, ambos ya habían coincidido diez años antes en Malditos bastardos.

Fue precisamente idea de Pitt que David Fincher, con quien había trabajado en Seven, El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button, pudiera encargarse de dirigir la secuela tomando el relevo de Tarantino, quien asegura que se quedó completamente atónico cuando Pitt le comentó su idea. "Dije: '¿En serio? ¿Crees que le interesaría? ¡Joder, sí: enséñaselo!'", recuerda Tarantino.

"Las primeras veces que hablamos, yo era como el tío que intenta convencer a una mujer guapísima de que se acuesta con él", rememora Tarantino, incidiendo en que le preocupaba ahuyentar a Fincher con su exacerbado entusiasmo. "Intentaba manejar la situación para no decir nada que lo echara todo a perder", recuerda.

"Una de las cosas que hizo que todo esto funcionara fue mi ilusión por que David interpretara mi material. Me he ganado mucho respeto como guionista, pero sigo teniendo la sensación de que la gente piensa que soy un director que solo escribe mierdas para sí mismo. El hecho de que un director del calibre de David dedicara un año y medio de su vida a llevar mi material a la pantalla fue maravilloso. Eso decía mucho de lo que había en el guion", sostiene Tarantino.

El cineasta incide en que Pitt, que en la secuela retoma su rol como Cliff Booth, "está totalmente metido en el papel". "Para mí, lo más extraño e interesante de todo esto es que nunca me había encontrado en una situación en la que la persona que interpreta al personaje supiera más sobre él de lo que tú jamás sabrás", admite Tarantino.

LA SECUELA DE ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD SITÚA SU TRAMA OCHO AÑOS DESPUÉS DE SU PREDECESORA

"Asesinato, chantaje, robo, extorsión... Otro verano más en Hollywood. Es 1977, ocho años después de que Cliff Booth se cruzara con la familia Manson en el Hollywood de 1969 que Quentin Tarantino retrató en Érase una vez en... Hollywood. En Las nuevas desventuras de Cliff Booth, dirigida por David Fincher a partir de un nuevo guion de Tarantino, el cuento de hadas ha terminado.

Los Ángeles ya no necesita a un doble de acción que se encargue de los hippies como antes. Pero Hollywood siempre tendrá problemas, y algunos solo puede resolverlos alguien con las habilidades únicas (y, en ocasiones, al margen de la ley) de Cliff. Cuando no se gana la vida como camarero o proyeccionista, Cliff Booth es un solucionador de problemas: se ocupa de los problemas de los grandes de Hollywood y, a veces, también de los que no lo son tanto", reza la sinopsis de la película.

Junto a Pitt, completan el reparto del filme Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.