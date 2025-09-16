VÍDEO: Así es el entrenamiento de 50 Cent para encarnar a Balrog en el reboot de Street Fighter - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Poco después de que Street Fighter, la nueva adaptación cinematográfica del icónico videojuego, anunciara oficialmente su reparto, Curtis '50 Cent' Jackson ha compartido dos vídeos mostrando su exigente entrenamiento para dar vida al rudo boxeador Balrog. Las piezas sirven de carta de presentación física del actor y rapero para un rol que exige potencia, resistencia y una presencia intimidante.

"No espero que entendáis mi nivel de disciplina, pero miradlo, es entretenido", escribe Jackson en el pie de video, un montaje en blanco y negro donde se le ve con el peinado con puntas característico del púgil de Capcom mientras salta a la comba.

"Trabaja duro cuando ellos apenas lo hacen y se sorprenderán del resultado. Le pegué a un ninja, que verá una luz blanca y oirá a Jesús decir 'ven a mí, hijo'. Jaja, Street Fighter llega pronto", señala el segundo video, donde golpea duros puñetazos contra un saco de boxeo (ganchos, uppercuts, combinaciones a la corta), exactamente lo que define el repertorio de Balrog.

I don’t expect you to understand my level of discipline but watch it, it’s entertaining. Street Fighter Coming soon, then Street Fighter ll BALROG! All Roads Lead to Shreveport • https://t.co/WtNREs3AKy pic.twitter.com/FyirkQUMhV — 50cent (@50cent) September 13, 2025

Work hard when they hardly working, and they will be surprised at the outcome. I hit a 🥷🏾he gonna see a white light and hear Jesus say come to me child. LOL Street Fighter coming soon • https://t.co/WtNREs3AKy pic.twitter.com/fXdjzcysQj — 50cent (@50cent) September 14, 2025

Las publicaciones llegan con el proyecto en pleno rodaje y con informes que señalan la intención de Jackson de rodar buena parte de sus escenas de acción, coherente con la carga de entrenamiento (comba para el juego de piernas y el cardio, saco para la fuerza y técnica de los puñetazos y series de alta intensidad) que asume el actor en los vídeos.

Respecto al personaje que 50 Cent interpreta en la película dirigida por Kitao Sakurai, cuyo estreno está fijado para el 16 de octubre de 2026, Balrog debutó en Street Fighter II como antagonista y ex campeón de boxeo expulsado por juego sucio. Ahora trabaja como matón de élite al servicio del malvado M. Bison con un estilo de boxeo puro basado en seis variantes de puñetazo, además de su icónico cabezazo.

Además del rapero, el elenco de la nueva versión cinematográfica de Street Fighter lo conforman Andrew Koji en el papel de Ryu, Noah Centineo como el antiguo compañero y rival de este, Ken Masters; Callina Liang como la formidable luchadora china Chun-Li; la estrella de la WWE Cody Rhodes como Guile; el músico de country Orville Peck como el enmascarado español Vega y Jason Momoa como el salvaje guerrero de piel verde Blanka.

También forman parte del reparto Vidyut Jammwal como el elástico luchador procedente de India Dhalsim, Olivier Richters como Zangief, Hirooki Goto como el colosal luchador de sumo E. Honda, David Dastmalchian como el malévolo M. Bison, la estrella de la WWE Roman Reigns como el temible Akuma o Andrew Schulz como Dan Hibiki. Además, Mel Jarnson será Cammy; Rayna Vallandingham, Juli; Alexander Volkanovski, Joe y Eric André, Don Sauvage.

"Ambientada en 1993, los distanciados luchadores callejeros Ryu (Koji) y Ken Masters (Centineo) se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Luchadores: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla real se esconde una conspiración mortal que les obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen, ¡se acabó el juego!", reza la sinopsis del filme.