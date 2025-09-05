Reparto, fecha y sinopsis oficial del noventero reboot de Street Fighter con Jason Momoa, Noah Centineo y más

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Tras meses revelando a cuentagotas sus fichajes, la nueva versión cinematográfica de Street Fighter, dirigida por Kitao Sakurai, ha anunciado al fin su reparto completo. La película basada en el legendario videojuego de lucha, que será distribuida por Paramount Pictures, también ha dado a conocer su sinopsis oficial y su fecha de estreno, prevista para el 16 de octubre de 2026.

Ha sido a través de un teaser en redes sociales que el elenco de la cinta ha quedado confirmado. Lejos de incluir escenas del filme, este ha presentado a sus personajes con un simpático montaje de estilo retro, simulando el menú de selección de jugador de un videojuego. Aunque muchos nombres de los incluidos ya habían sido anunciados oficialmente, otros eran hasta ahora solo rumores.

El elenco de la nueva versión cinematográfica de Street Fighter queda así conformado por Andrew Koji en el papel de Ryu, Noah Centineo como el antiguo compañero y rival de este, Ken Masters; Callina Liang como la formidable luchadora china Chun-Li, la estrella de la WWE Cody Rhodes como Guile, el actor y rapero Curtis '50 Cent' Jackson como el rudo boxeador Balrog, el músico de country Orville Peck como el enmascarado español Vega y Jason Momoa como el salvaje guerrero de piel verde Blanka.

También forman parte del reparto Vidyut Jammwal como el elástico luchador procedente de India Dhalsim, Olivier Richters como Zangief, Hirooki Goto como el colosal luchador de sumo E. Honda, David Dastmalchian como el malévolo M. Bison, la estrella de la WWE Roman Reigns como el temible Akuma o Andrew Schulz como Dan Hibiki. Además, Mel Jarnson será Cammy; Rayna Vallandingham, Juli; Alexander Volkanovski, Joe y Eric André, Don Sauvage.

“The strongest fighters have gathered!



The Street Fighter movie is now officially in production with @Legendary.



Make sure to follow @Street_Fighter for updates.”

— Takayuki Nakayama pic.twitter.com/rQHOSkp3ot — Street Fighter (@StreetFighter) September 4, 2025

"Ambientada en 1993, los distanciados luchadores callejeros Ryu (Koji) y Ken Masters (Centineo) se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Luchadores: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla real se esconde una conspiración mortal que les obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen, ¡se acabó el juego!", reza la sinopsis del filme, que estará ambientado en la época en que se lanzara el mítico videojuego Street Fighter II.