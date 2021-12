Ben Affleck revela si George Clooney volverá como Batman en The Flash

MADRID, 25 Dic. (CulturaOcio) -

Antes de enfundarse nuevamente el manto de Batman junto a Michael Keaton en la película que prepara Warner Bros. sobre The Flash, Ben Affleck protagoniza The Tender Bar, la última película dirigida por George Clooney que llegará a Amazon Prime Video en enero. El actor reveló si su amigo y compañero volvería a interpretar al caballero oscuro en el filme dirigido por Andy Muschietti.

Durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel Live, el presentador intentó que Affleck le revelara algún secreto de las películas del Universo Extendido DC alegando que si fuera Clooney el sí revelaría información en un late show.

"Definitivamente" lo arruinaría. Por eso puedo decirte ahora que no creo que esté [en la película]. Si es así, no me lo ha dicho, tal vez piense que lo arruinaría". señaló Affleck. Sin embargo, no descartó por completo esa posibilidad ya que, aunque realmente estuviera involucrado en la cinta, podría haber trabajado con él durante seis meses sin que se lo hubiera dicho.

"Es posible, puede que sea muy cauto. Hasta donde yo sé no quería ponerse esa máscara de orejas puntiagudas, pero no creo que esté en The Flash. Pero si ni si quiera vi a Michael Keaton", aseguró.

Una de las preguntas que le hicieron al actor durante el programa fue si en The Flash aparecerían también Andrew Garfield y Tobey Maguire, aludiendo así al multiverso desatado por Marvel en Spider-Man: No Way Home. Una broma ante la que Affleck se limitó a responder con una sonrisa y una mirada de complicidad con el público.

En The Flash Ezra Miller se pondrá de nuevo en la piel de Barry Allen el velocista escarlata que ya interpretó en la Liga de la Justicia. El filme contará, además de la presencia de los Batman de Affleck y Keaton, con Sasha Calle interpretando a Supergirl, Michael Shanon como el general Zod, Antje Traue interpretando a la despiadada guerra kryptoniana Faora-Ul, Kiersey Clemons, que retoma su papel de Iris West presentado en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, así como Ron Livingston y Maribel Verdú como los padres de Barry Allen.

The Flash llegará a los cines en noviembre de 2022.