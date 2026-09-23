George Lucas dice que iba a dirigir otra trilogía Star Wars... pero decidió retirarse

Archivo - George Lucas, creador de Star Wars - ROGER HARVEY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

George Lucas, creador de Star Wars, estuvo muy involucrado en las dos primeras trilogías de la saga. El cineasta dirigió La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza y se encargó del guion y la producción ejecutiva de las dos entregas posteriores, antes de volver a ejercer de director en los episodios I, II y III. Ahora, el realizador ha revelado que tenía planeado dirigir otras tres películas de la franquicia, pero decidió retirarse para centrarse en otro proyecto.

Lucas ha estado envuelto en la creación del Lucas Museum of Narrative Art desde hace más de una década (los planes para su construcción se anunciaron inicialmente en 2013), y este martes 22 de septiembre, el museo abría al fin sus puertas.

"Lo que hizo que esto fuera más complicado y el motivo por el que George se implicó tanto en cada detalle es que, al igual que ocurrió con su primera representación y explicación de Star Wars, en la que tuvo que dibujarla para mostrar a la gente de qué se trataba, seguíamos intentando explicar cosas que la gente no acababa de entender", explicó Mellody Hobson, esposa y socia de Lucas, en una entrevista concedida a CBS Sunday Morning.

"Ahora bien, no va a trabajar con este nivel de detalle para siempre, porque esto casi le mata", señaló Hobson, a lo que Lucas respondió remarcando sus 82 años de edad. "Cuando hice esto, decidí retirarme del mundo del cine, lo cual fue una decisión importante porque me quedaban tres películas más de Star Wars por rodar", reveló. El cineasta relata que se dio cuenta de que se le "acababa el tiempo" y "quería crear este museo".

GEORGE LUCAS VENDIÓ STAR WARS A DISNEY

Han pasado 14 años desde que Lucas decidiera vender su popular franquicia a Disney y desde entonces, esta se ha ampliado con una trilogía protagonizada por Daisy Ridley, John Boyega y Adam Driver, películas como Rogue One: Una historia de Star Wars, Han Solo: Una historia de Star Wars o The Mandalorian and Grogu, estrenada este 2026.

La próxima cinta de la saga que llegará a los cines será Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling, que tiene previsto su lanzamiento para el 28 de mayo de 2027. Además, están en marcha otros proyectos en la gran pantalla como Star Wars: Nueva Orden Jedi, película centrada en Rey Skywalker (Daisy Ridley) y dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy; una nueva trilogía a cargo de Simon Kinberg; Dawn of the Jedi (El amanecer de los Jedi), filme dirigido por James Mangold para relatar la historia del primer Caballero Jedi; una película dirigida y escrita por Dave Filoni para culminar el Mandoverse; y el filme de Lando Calrissian protagonizado y coescrito por Donald Glover.

Aparte de en la gran pantalla, el universo de Lucas también se ha expandido a través de series como Ahsoka, cuya segunda temporada llegará a Disney+ en 2027, Andor, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y Star Wars: Tripulación Perdida, entre otras.