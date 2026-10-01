Ben Affleck apoya el uso de la IA en el cine y revela haberla utilizado en Animales “para muchas cosas” - NETFLIX

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Las posturas sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la industria cinematográfica son muchas y muy variadas, con actores y directores posicionándose desde el rechazo y el recelo hasta el optimismo y las ganas de explorar. A este segundo grupo parece pertenecer Ben Affleck, quien ha revelado haber usado considerablemente la IA en Animales, un thriller que dirige y protagoniza y que llega a Netflix este 9 de octubre.

"La utilicé para muchas cosas en esa película. Me da un poco de reparo señalar cuáles son, o incluso hablar de ello, porque en mi sector intentamos fomentar la ilusión de la realidad, ¿no?", indicó Affleck en declaraciones a Bloomberg, en el marco del Bloomberg 2026 Screentime.

"Es como si fueras a un espectáculo de magia y el mago saliera y dijera: 'Antes de empezar, quiero que sepáis que hay otro conejito aquí debajo. Este tipo es un compinche'. Ya sabes, se echa un poco a perder", razonó el intérprete y cineasta. "Pero sí, la utilizamos, y de hecho me pareció un buen ejemplo (de cómo usar la IA de forma ética) porque es una película muy humana", añadió.

Cabe recordar que el pasado mes de julio Netflix reconoció haber empleado la IA en 300 producciones en lo que iba de año y que el servicio de streaming compró InterPositive, la compañía de herramientas de inteligencia artificial aplicada al cine fundada por Affleck, por casi 600 millones de dólares.

BEN AFFLECK DEFIENDE A LA IA FRENTE A LA "PROPAGANDA"

"Lo que he observado es que los cineastas y el público, una vez que se toman su tiempo para asimilarlo y adquieren una sensación de control y de comprensión de lo que está sucediendo, y se aleja de esa imagen nebulosa, abstracta y aterradora de un extraterrestre... que va a matarnos a todos como si fuéramos clips... toda esa propaganda, entonces ven realmente lo que es", expresó Affleck en referencia a la IA y la percepción que existe de ella.

Para el actor de Argo o Pearl Harbor, la IA, "se trata de otra forma de informática que crea herramientas, y es un avance tecnológico que realmente está en consonancia con la larga serie de mejoras tecnológicas que hemos llevado a cabo en el sector del cine y la televisión".