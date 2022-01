Ben Affleck confiesa que Liga de la Justicia es la "peor experiencia" de su carrera: "Fue horrible"

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Ben Affleck ha calificado Liga de la Justicia, su tercera película como Batman, tras su debut en Batman v Superman y el cameo en El escuadrón suicida, como "su peor experiencia profesional". Así de contundente al referirse a la fallida reunión de superhéroes de DC se ha mostrado el actor, que ahora se prepara para decir adiós a su encarnación del caballero oscuro en el filme en solitario de The Flash, que llegará a los cines en noviembre.

Durante una entrevista concedida a Los Ángeles Times, Affleck repasó las enormes vicisitudes de la polémica producción, que Zack Snyder abandonó sin finalizar tras la muerte de su hija dejando el proyecto en manos de Joss Whedon, que volvió a rodar gran parte del metraje. Un rodaje lleno de altibajos que se sumó a sus conflictos internos, la presión y cómo dirigieron su trayectoria como intérprete lo que le llevó a querer dejar al personaje.

"Lo vi y pensé: 'No voy a ser feliz haciendo esto. A la persona que hace esto le debe de encantar'. Se supone que siempre debes querer estas cosas, y probablemente, me hubiera encantado a los 32 años o así. Pero, fue el punto en el que empecé a darme cuenta de que no merecía la pena", explicó Affleck.

Sin embargo, dada la combinación de problemas profesionales y y personajes, Affleck describe el filme como una "mala experiencia", "Mi propia vida, mi divorcio, la distancia, los compromisos de las agendas y luego la tragedia personal [del director] Zack [Snyder]... y el nuevo rodaje. Sencillamente resultó la peor experiencia. Fue horrible", afirmó.

"Ese fue el momento en el que dije: 'Ya no voy a hacer esto'" aseguró. Pese a ello, aseveró que cualquier otra película en aquel momento se hubiese convertido en una experiencia igual de horrible, reflexionó el actor al darse cuenta de cuándo llegó para él, su punto de inflexión. "Ni siquiera se trata de, como, 'La Liga de la Justicia' fue tan mala. Porque podría haber sido cualquier cosa", concluyó el intérprete.

Affleck volverá a encarnar a Batman en The Flash, filme dirigido por Andy Muschietti. La cinta en solitario del velocista escarlata al que nuevamente encarnará Ezra Miller y en la que también estará otro Batman, el de Michael Keaton que regresará al papel más de dos décadas después.

The Flash llegará a los cines el 4 de noviembre y contará también con Temuera Morrison (Tom Curry), Ron Livingston (Henry Allen), Kiersey Clemons (Iris West), Michael Shannon (Zod), Antje Traue (Faoura-Ul), Sasha Calle (Supergirl) y Maribel Verdú (Nora Allen).