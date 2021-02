"Liga de la Justicia de Joss Whedon era un pedazo de mierda"

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

El montaje que se estrenó en cines en noviembre de 2017 de Liga de la Justicia de Joss Whedon recibió numerosas críticas por parte de la prensa especializada y los fans. Ahora que el título vuelve a estar de plena actualidad con motivo del lanzamiento el próximo 18 de marzo de la versión de Zack Snyder, director inicialmente del filme que abandonó el proyecto tras la muerte de su hija, el montaje de Whedon sigue generando polémica.

Y es que ahora, más de tres años después, un ejecutivo de Warner Bros. ha hablado sobre la película, desvelando que el equipo del estudio tampoco estaba contento con el resultado final.

"Cuando pudimos ver lo que Joss realmente hizo, nos quedamos estupefactos", declaró a Vanity Fair un ejecutivo anónimo de Warner Bros. "El ladrón en la azotea, eso era muy tonto y horrible. La familia rusa, inútil y sin sentido. Todo el mundo lo sabía. Era muy incómodo porque nadie quería admitir que era un pedazo de mierda", afirmó.

Whedon, responsable de las dos primeras películas de Vengadores de Marvel, dirigió Liga de la Justicia como sustituto de Zack Snyder, quien abandonó el proyecto debido al fallecimiento de su hija. Pese a las grabaciones ya existentes, el realizador cambió alrededor del 75% de la película, lo que provocó un cambio de visión drástico respecto al plan inicial de Snyder.

El director tiene varios frentes abiertos ya que, además de estas críticas por su trabajo, recientemente fue acusado de maltrato y abuso psicológico por parte de varias actrices de Buffy, cazavampiros. Charisma Carpenter, Cordelia Chase en la ficción, aseguró haber sufrido abusos por parte de Whedon, quien la amenazó con despedirla y la insultó por su aspecto físico estando embarazada.

Por su parte, Amber Benson, quien dio vida a Tara, dijo que "en Buffy, cazavampiros el ambiente era tóxico" y aseguró que Carpenter decía la verdad. Tanto Sarah Michelle Gellar como Michelle Trachtenberg han apoyado públicamente a sus compañeras.

Después de años de peticiones por parte de los fans, HBO lanzará el 18 de marzo la versión del largometraje de Snyder. "En La Liga de la Justicia de Zack Snyder, decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman no fuera en vano, Bruce Wayne une fuerzas con Diana Prince para reclutar a un equipo de metahumanos y proteger al mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas. La tarea resulta más difícil de lo que Bruce imaginaba, ya que cada uno de los reclutas debe enfrentarse a los demonios de su propio pasado para superar lo que los ha frenado, permitiéndoles unirse y finalmente formar una liga de héroes sin precedentes. Ahora unidos, puede que Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash lleguen demasiado tarde para salvar al planeta de Steppenwolf, DeSaad y Darkseid y sus terribles intenciones", reza la sinopsis.