Ben Affleck confiesa que le afectaron mucho las críticas contra su Batman: "Me sentí herido"

Ben Affleck fue elegido por Zack Snyder para dar vida al caballero oscuro en la película Batman v Superman: El amanecer de la justicia, estrenada en 2016. Su fichaje provocó una oleada de críticas (y una avalancha de memes) que, según confiesa ahora el actor, le afectaron más de lo que quiso reconocer en su momento.

El intérprete se sinceró en The Howard Stern Show. "Me sentí herido. Me sentí menos herido de lo que hubiera estado 10 años antes. Pero me dolió", confesó.

"Pensé que era una idea interesante, pero en ese momento me di cuenta de que eso iba a convertirse en una petición. Todos iban a hacer una petición. En serio, cientos de miles de personas firmaron una maldita petición. ¿No tienes algo mejor que hacer con tu día que firmar peticiones? Pero, irónicamente, la razón por la que acepté es que quería hacer una película para mis hijos, especialmente para mi hijo, que ellos la vieran y se sintieran orgullosos", agregó, refiriéndose a la petición que se puso en marcha para que Affleck no encarnara a Batman.

Pese a las críticas, el actor volvió a interpretar a Batman en Escuadrón suicida, Liga de la Justicia y La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Además, retomará el rol del superhéroe en The Flash, filme que llegará a los cines en noviembre y que, según ha confirmado el propio Affleck, será el adiós de su encarnación del caballero oscuro.

En 2016 Zack Snyder no dudó en defender a la estrella. "Creo que Ben Affleck es un buen Batman. No quería un Batman pequeño. Ben mide alrededor de 1,93, pero con las botas llega a 1,98", explicó a Bloomberg.

Affleck tiene una agenda de lo más apretada. El artista protagonizará Hypnotic a las órdenes de Robert Rodriguez; así como una secuela de El contable. Tiene pendiente de estreno Deep Water y próximamente dirigirá y encabezará Ghost Army y Witness for the Prosecution.